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Haluk Levent, Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluş etkinliklerinde sahne aldı

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Şarkıcı Haluk Levent, Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik'te sahne aldı. Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Levent'in performansı gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı Haluk Levent, Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bilecik'te sahne aldı.

Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla, "4 Eylül Kurtuluş Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve vatandaşlar Türk Bayrakları eşliğinde 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Daha sonra Haluk Levent sahneye çıktı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Levent, konserde "Kaçış", "Dağlar" ve "Mahsus Mahal" ile "Elfida" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, konserin ardından Haluk Levent'i tebrik ederek, "Haluk Levent sadece ses sanatçısı değil 6 Şubat 2023'teki depremin olduğu günden beri toplumun her kesimine ulaşan bir sanatçı ve hala deprem için fazlasını yapmaya çalışıyor. Bize bu müzik şölenini yaşatan Levent'e teşekkür ediyorum." dedi.

Konser sonunda Bakkalcıoğlu, Haluk Levent'e seramikten yapılmış Atatürk plaketi hediye etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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