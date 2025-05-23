Hakkari'de 1'inci Yöresel Ot Festivali Düzenlendi

HAKKARİ'de doğanın sunduğu zengin bitki çeşitliliğini ve yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla '1'inci Yöresel Ot Festivali' düzenlendi. 'Doğanın kalbinde, lezzetin izinde' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen festivale; Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Ünlüsoy, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Müftü Hüseyin Okuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ile çok sayıda davetli katıldı. Festivalde Hakkari mutfağına özgü luşe, siyabo, mende ve çorin gibi bitkilerle hazırlanan yöresel yemekler sergilendi. Etkinlikte öğrenciler, geleneksel tariflerle hazırladıkları yemekleri tanıttı.

'BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİNİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Sergi alanını gezen Vali Ali Çelik, öğrencilerden yöresel otlar hakkında da bilgi aldı. Festivalin açılışında konuşan Vali Çelik, Hakkari'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda binlerce yıllık mutfak kültürü ve endemik bitki zenginliğiyle de öne çıktığını vurguladı. Çelik, "Yöresel ürünlerimizi görünür kılmak ve bu toprakların değerlerini ulusal ve uluslararası alana taşımak istiyoruz" dedi. Vali Çelik, meslek liselerinde görevli öğretmen ve öğrencilerin köy köy gezerek yaşlılardan derlediği 130'a yakın yöresel yemeğin kayıt altına alındığını belirterek, bu çalışmaların Hakkari'nin gastronomi turizmine katkı sağladığını ifade etti. Festival, halk oyunları gösterileriyle sona erdi.