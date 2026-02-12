Muğla'da Hafsa Sultan Kervansarayı restorasyon için gün sayıyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında annesi Ayşe Hafsa Sultan adına yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı ile Marmaris Kalesi'ndeki müzede incelemede bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından projelendirilen ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kamulaştırma süreci devam eden Hafsa Sultan Kervansarayı'nda, kamulaştırmanın ardından restorasyona başlanacak.

Ön cephe ve yan yüzeylerin temizlenmesi, ahşap çerçeve, kapılar ve zeminin yenilenmesi ile kemerlerin ışıklandırılarak genel görünümünün iyileştirilmesi için hazırlanan basit tadilat projesine geçilecek.

MTO'nun destekleriyle Marmaris Müzesi'nde yapılan yeni sergi salonunu da ziyaret eden Vali Akbıyık, müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık bronz heykel "Denizden Gelen Kadın: Leyla"yı da yerinde inceledi.

Akbıyık, buradaki konuşmasında, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey'den tarihi kale girişinde menzilhane olarak da bilinen Hafsa Sultan Kervansarayı'nın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi yapının uzun süredir yeniden ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması için başta kamulaştırma olmak üzere çalışmaların yürütüldüğünü belirten Akbıyık, "Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yapı kültür turizmine önemli katkılar sağlayacak." dedi.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ise ilk etapta koruma altına alınacak yapının basit tadilat-onarım uygulaması için müze müdürlüğüyle iş birliği içinde çalıştıklarını, Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayının ardından haziran ayına kadar uygulamaya geçileceğini kaydetti.

Vali Akbıyık, beraberinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve kurum temsilcileriyle birlikte Marmaris Kalesi'ndeki Marmaris Müzesi'ni de ziyaret etti.