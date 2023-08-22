Hacıbektaş'ı 1 haftada 135 bin kişi ziyaret etti

NEVŞEHİR Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerinde yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 12 Ağustos tarihinde başlayan anma etkinliklerine yaklaşık 135 bin kişi katıldı.

Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine yurt dışından ve yurt içinden gelen turistler yoğun ilgi gösterdi. Ülkenin çeşitli yerlerinden Hacıbektaş'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler; 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri bünyesinde ilk olarak Hacı Bektaş Veli Müze girişinde yer alan Aslanlı Çeşme'de su içtikten sonra müzeyi ve çilehane de inziva bölümlerini ziyaret etti. Hacı Bektaş Veli Müzesi içerisinde yapılan ziyaretlerin devamında Hünkar Hacı Bektaş Veli külliyesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 752. yıl dönümünde kabri başında dua etti. Hatay İskenderun'dan gelen Gönül Saklanmaz yaptığı açıklamada; "Buranın maneviyatı ve hissiyatı bambaşka bir şey. Buraya gelip hissetme, yaşamak lazım. Bu anlatılacak bir duygu değil. Bu maneviyatı, hissiyatı bilmek ve kalben yaşamak lazım" dedi. Almanya'dan kızıyla gelen İnsaf Yağmur ise, Hünkar Hacıbektaş Veli'nin türbe ziyaretinde huzur bulduğunu ifade etti. Yağmur açıklamasında: "Hünkar Hacıbektaş Veli'yi ziyaret etmek burada çok güzel bir şey. Ayrıca burada insan huzur buluyor. Akşamları yapılan konser etkinlikleri de güzeldi. O'nun ışıltısında ve öğretilerinde yürümeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliklere ailesiyle beraber katıldığını belirten Nevruz Öztürk ise yaptığı açıklamada; "Hacıbektaş'ta düzenlenen etkinliklere her yıl gelmeye çalışıyoruz. Bizim ulularımızın, Erenlerimizin bilgilerinden faydalanmaya çabalıyoruz. Her isteğimizi önce Allah'tan istiyoruz. Sonrasında ise ulularımızın yüzü suyu hürmetine isteklerimizi diledik. Burada türbe ziyareti yaptıktan sonra kendimi arınmış ve daha huzurlu hissediyorum. Etkinlikler için yurt içinden ve yurt dışından gelen kalabalığın olması tabii güzel. Zaten toplum olarak kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.