Hababam Sınıfı Filmlerinin 'Bacaksız'ı Tuncay Akça Hayatını Kaybetti

Fırat ALKIZ / İSTANBUL, 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmlerinde 'Bacaksız' karakteriyle hafızalarda yer eden Tuncay Akça, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşındaki oyuncu, Üsküdar Şakirin Camiinde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Türk sinemasının en büyük özelliği gerçekten çok sıcak duygular yaşattılar bize. Çok sıcak yapımlardı, mahalle duygusu, aile duygusu. Bunu inşa eden tabi ki başrol oyuncularıydı ama yan rollerimiz belki de onlardan bile daha önemliydi. Bunun da tabi ki Tuncay Bey çok güzel bir örneğiydi. Çok güzel hatıralar bıraktı bize" dedi.

'Hababam Sınıfı' filmlerindeki 'Bacaksız' rolüyle tanınan Tuncay Akça (60) geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Akça için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sinema oyuncuları Ahmet Arıman ve Teoman Ayık ile birlikte Akça'nın ailesi, rol arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Tuncay Akça'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK GÜZEL HATIRALAR BIRAKTI BİZE"

Cenaze töreninde konuşan Birol Güven, "Biliyorsunuz ki Türk sinemasının en büyük özelliği gerçekten çok sıcak duygular yaşattılar bize. Çok sıcak yapımlardı, mahalle duygusu, aile duygusu. Bunu inşa eden tabi ki başrol oyuncularıydı ama yan rollerimiz belki de onlardan bile daha önemliydi. Bunun da tabi ki Tuncay bey çok güzel bir örneğiydi. Çok güzel hatıralar bıraktı bize. Ne diyelim hayat böyle, biraz genç yaşta kaybettik kendisini. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"HALKIMIZIN ÇOK SEVDİĞİ, ÇOK DÜZGÜN BİR İNSANDI"

Sinema oyuncusu Ahmet Arıman, "Çok kötüyüz, ben hala şoktayım. Hala daha bir şey atlatamadım gibi hissediyorum. Biz bugün yemeğe gidecektik onunla beraber. Sabahleyin gelen haberle biz mahvolduk. Öyle bir hastalığı tamam ama hastaneye yatması gibi bir durum yoktu yani. Bizim her gün beraber olduğumuz, her gün işlere gittiğimiz mesai arkadaşımız, çok yakın birisi bizim için. Halkımızın çok sevdiği bir insan, çok sevdiği çok düzgün bir insandı" dedi.

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ FİLMLERDE YER ALIYORDU"

Akça'nın rol arkadaşı Teoman Ayık ise, "Tuncay benim için çok değerli ama Türk sineması için de değerli bir arkadaşımızdı. Türk sinemasından bence bir yıldız kaydı. Çocukluğundan beri filmlerde yer alıyordu. Bizim birlikte kurduğumuz Yeşilçam grubu da vardı. O grupla önümüzdeki hafta programımız vardı, 2 gün önce buluştuk ama kısmet değilmiş" dedi.

100'DEN FAZLA FİLM VE TİYATRO OYUNUNDA YER ALDI

16 Aralık 1963'te Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, 1975 yılında ilk filmi olan 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ile sinemayla tanıştı. Ardından ise 1975-2022 yılları arasında 100'ün üzerinde film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Usta oyuncu Akça, özellikle 'Hababam Sınıfı' filmlerindeki 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanındı. Akça son olarak ise Aydemir Akbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği 2022 yapımı 'Sünnet Çocuğu' filminde yer almıştı.