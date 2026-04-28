Güneydoğu'nun yaşam tarzı beyaz perdeye aktarılıyor

Terörsüz Türkiye süreci sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu çerçevede bölgenin yaşam tarzını anlatan ve başrollerinde Levent İnanır, Halil İbrahim Kalaycıoğlu gibi yıldız isimlerin bulunduğu Zordayım Baba isimli filmin çekimleri Diyarbakır'da devam ediyor.

Başrollerini Levent İnanır, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemal Aris, Cevher Canses, Sıla Şoray, Cumali Alp, Azat Doğanay, Salim Kadıcık'ın paylaştığı Zordayım Baba isimli filmin çekimleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde devam ediyor. Müslüm Gürses'e benzerliği ile bilinen Cevher Canses, kendi yazdığı filmin başrolünde oynuyor. Ağanın kızı ile fakir çobanın aşk hikayesinin anlatıldığı film, bölgenin sosyolojik yapısını beyaz perdeye yansıtmayı amaçlıyor.

Örenkuyu Mahallesi'nde çekimleri devam eden filmde mahalle sakinleri de yardımcı oyuncu kadrosunda bulunuyor. Hayatlarında ilk defa bir sinema filminde oynayan mahalle sakinleri, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

Kurtlar vadisi dizisinde" Zülfikar ağa" olarak tanınan İbrahim Halil Kalaycıoğlu, bölge halkının çok misafirperver olduğunu belirterek kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Çekimleri tamamlanmak üzere olan sinema filminin, yaz aylarında beyaz perdeyle buluşması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı