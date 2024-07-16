Güney Kore'de Sonbaharın En Güzel Destinasyonları Açıklandı

Güney Kore'nin en çok rağbet gören mevsimlerinden biri olan sonbaharda en çok ziyaret edilen ve en beğenilen destinasyonları açıklandı.

Kore Turizm Organizasyonu, dünyanın değişik coğrafyalarından gelen seyahat severler tarafından sonbaharda en çok ziyaret edilen ve en beğenilen Kore destinasyonlarını açıkladı.

SEUL: SEOKCHONHOSU GÖLÜ

Seokchonhosu Gölü, Kore'nin popüler tema parkı olan Lotte World'ün hemen yanı başında yer alır, bu metropoldeki en ideal nefes alma ve doğayla buluşma noktalarından biri. Seul'deki sonbahar yapraklarını en güzel gözlemleyebileceğiniz cazibe merkezlerinin de başında gelir. Farklı sonbahar renk harmonisine tanıklık edebileceğiniz ağaçlarla dolu bir gezinti yolu ile donatılmıştır. Göl çevresinde sonbahar görselliği içinde keyifli bir gezinti yaparken, Kore'nin en yüksek gökdeleni olan Lotte World Tower da gezintiye eşlik eden görsellik sunacak.

SEUL : HANEUL PARK

Haneul Park, Hangang Nehri kıyısında doğanın tadını çıkarmak için Seul yakınlarında ideal bir doğa cenneti. Hangang Nehri kıyısındaki doğal ekosistemi canlandırma amaçlı olarak bir doğa parkına dönüştürülmüş. Park, her mevsim güzel manzaralar sergiliyor olsa da özellikle sonbaharda, geniş alana yayılan ve sıra dışı renklerden oluşan otluk alanlarıyla ünlenmiş Haneul Park, yalnızca Seul şehir merkezinin panoramasını görmek ve Hangang Nehri'ne tepeden bakmak için değil, aynı zamanda gece gezmeleri için de son derece keyifli bir doğa parkı.

GYEONGGİ-DO: GWANGJU HWADAM BOTANİK BAHÇESİ

Seul yakınlarında farklı aktiviteler yapmak için, keyifli bir doğa seçeneği de Gwangju, Gyeonggi-do'da bulunan Hwadam Botanik Bahçesi'dir. Kolay bir ulaşımla, Seul'den sadece 1,5 saat içinde bu ekolojik botanik bahçesini ziyaret edebilirsiniz. Botanik Bahçesi geziniz sırasında ormanı andıran bir atmosferde 400'ün üzerinde bitki türü arasında yürümenin keyfine doyum olmaz. Sonbahar görselliğiyle üst segment bir doğa cenneti haline dönüşen Botanik Parkı'nda Monoray trenine binerek, parkın üst kısımlarına ulaşıp, panoramik olarak nefes kesen sonbahar manzarasının tadı çıkarılabilir. Yapılacak bu keyifli yürüyüşte yoldaşınız, kirpi ve sincaplar olacak.

CHUNGCHEONGNAM-DO: ASAN GİNKGO AĞACLARI YOLU

Asan'daki Gokgyocheon Çayı'nı takip eedince, sapsarı renklerin hakim olduğu her iki tarafında da yüzlerce ginkgo ağacının sıralandığı 2 kilometrelik bir yol ziyaretçileri karşılar. Bu ginkgo ağaçları yaz mevsiminde ziyaretçilerine gölge sağlamak için bir tünel oluştururken, sonbahar mevsiminde ise altın sarısına dönüş yapar. Asan'daki bu Gingko Ağaçları Yolu, yaprakların dökülmeye başladığı Sonbahar mevsiminde dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz güzellikte bir manzara ile ziyaretçilerine merhaba der. Ağaçların arasında yürüyüş esnasında, ziyaretçiler parlak sarı bir halı üzerinde yürüyorlarmış hissine kapılacaklardır.

JEOLLABUK-DO: NAEJANGSAN MİLLİ PARK

Naejangsan Milli Parkı'nda yer alan Uhwajeong Pavilion, sonbaharda görselliğin zirvesine çıkmak adına mükemmel bir doğa cazibe merkezidir. Mavi kiremitli çatı köşkü, manzaralı bir ormanla çevrili göletin yanında yer alan parkta, huzur, sakinlik ve doğa iç içe yer almaktadır. Gerek köşkün gerekse gölet üzerindeki rengarenk yaprakların suda yansıması ziyaretçilere eşsiz bir görsellik sunar.

JEOLLANAM-DO: DAMYANG GWANBANGJERİM ORMANI

Damyang, Jeollanam-do'da bulunan Gwanbangje, Gwanbangcheon Nehri boyunca uzanan 6 kilometrelik bir alanı kaplar. Çevresinde, Gwanbangjerim adında 2 kilometrelik yoğun bir orman bulunmaktadır. Sabah erken saatlerinde sonbahar yapraklarının rengarenk çeşitliliği ve nehir üzerindeki sisli görüntüsü ile ünlenmiştir. Özellikle güneş batışına doğru romantik yürüyüşler yapılabilecek bu parkın çevresinde, heykel bahçesi ziyaret edilebilir ve gündüzleri su bisikletleri ile nehir üzerinde gezintiye çıkılabilinir.

JEJU ADASI: PEMBE RENKLİ MUHLY ÇİMLERİNİN ANAVATANI

Jeju Adası, pembe renkli Muhly çimlerinin anavatanı olarak bilinir. Bu doğa harikasına Kore'nin Gyeongju gibi coğrafyalarında da rastlanırken, Jeju dendiğinde ilk akla gelen Sonbaharın pembe çimleri olur. Jeju'nun Hallasan Dağı'nın eteklerinde yer alan Hueree Tabiat Parkı, sonbaharda pembe renkli çimlerin görselliğini kutlamak için her sonbaharda 15 Eylül-15 Ekim aralığında Hueree Pembe Muhly Festivali'ne ev sahipliği yapar. Arka planda yer alan pembe muhly battaniyesi, sosyal medyada paylaşabilecek etkileyici ve iz bırakan fotoğraflar yaratır. Jeju adasında bu güzel pembe muhly görselliğine hayran kalanlar, Udo Garden ve Saebyeoloreum Parazitik Tepeler'i ziyaret edebilir, böylece pembe muhly çimleriyle eşsiz bir görsel deneyim yaşanırken Jeju'nun karakteristik parazitik tepeleri de yakından gözlemlenebilir.

GANGWON-DO: WONDAE-Rİ HUŞ AĞACI ORMANI

Wondae-ri Birch Forest, Inje'deki en iyi sonbahar yapraklarının gözlemlendiği destinasyonlarından biridir. Orman, düzenli bir şekilde dikilmiş yaklaşık 70.000 huş ağacından ve rengarenk sonbahar yapraklarından oluşan manzarasıyla tanınır. Tavsiye edilen sabahın erken saatlerinde Gizli Bahçe'ye uğranması ve manzarasının keyfinin çıkarılmasıdır. Daha sonra güneş doğup sis kaybolduğunda ise Huş Ağacı Ormanı'na gitmek iyi bir seçenek olacaktır.

GYEONGSANGBUK-DO: GYEONGJU TARİHİ ŞEHRİ

Kore'de doğa seyahatine çeşitlilik kazandıracak bir diğer değerli destinasyon da Gyeongju'dur. Kore'nin güzel doğasını yakından görebileceğiniz aynı zamanda Budist tapınağı ve kültürel eserlerini de gezebileceğiniz önemli bir şehirdir. Bulguksa Tapınağı, Tongilieon Tepesi ve Daerungwon görülecek yerler arasındadır, bu tarihi yerlerin çevresinde de sonbaharın güzelliklerine tanıklık edilebilmektedir. Ayrıca Jeju Adası'ndaki pembe Muhly çimlerini ana karada keşfetmek isteyenler, Gyeongju'daki Bomun Turist kompleksi ve Cheomseongdae Gözlemevi mutlaka ziyaret etmelidir.

Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, "Kore Turizm Organizasyonu (KTO), 2023-2024 VisitKoreaYear Kampanyasının bir parçası olarak, Kore'nin sahip olduğu kültürel değerlerinin yanı sıra sonbahar mevsiminde yaşanan eşsiz doğanın keşfedilmesini de önemsiyor. Her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Kore'de, sonbahar görsellik olarak en fazla ön plana çıkan mevsimlerin başında geliyor. Doğanın bir şölene sahne olduğu, sarı, kırmızı, yeşil, kızıl, kahve ve binlerce tonun, yüzlerce çiçeğin gözlemlenebildiği her biri birinden keyifli milli parklar içinde Kore'de seyahat severlerin ruhunu dinlendirip, yılın tüm stresini atacaklarından şüphemiz yok. Doğasever Türk gezginlerinin, kültürümüzü tanırken Sonbaharda eşsiz doğamızı da yakından gözlemleyebilmeleri için şimdiden Kore'ye seyahat programlarını yapmalarını öneriyorum." açıklamasında bulundu.