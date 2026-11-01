Gümüşhane Kürtün'deki Örümcek Ormanları sonbahar renkleriyle ziyaretçi çekiyor

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları, sonbaharın tüm renklerini barındırıyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy sınırlarında yer alan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

Labirenti andıran patikaları ve adeta göğe tırmanan ağaçlarıyla ziyaretçilerini şu sıralar güz renkleriyle karşılayan orman, kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede yer alıyor.

Bitki örtüsünün sıklığı dolayısıyla Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, temiz havası ve şelaleleriyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlere unutulmaz deneyim yaşatıyor.

Sonbahar renkleriyle doyumsuz manzaralar oluşturan Örümcek Ormanları, dron ile yapılan çekimlerde de renk cümbüşünü yansıtıyor.

Örümcek Ormanları'nı ziyaret eden Kemal Şükrü Sevindik, AA muhabirine, bölgenin Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Balkanlar'ın en yaşlı ve uzun ladinlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sevindik, ormanların her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirterek, "Sonbaharın tüm tonlarını ve renklerini burada görebilirsiniz. İnsan için bir terapi ve huzur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Tüm doğaseverlere gelip gezmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA