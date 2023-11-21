Ödül konuşmasında Gazzeli çocukları hatırlatan Gülben Ergen ayakta alkışlandı

Son dönemde sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Gülben Ergen, Altın Palmiye Ödül gecesinde ödüle layık görüldü. Ünlü şarkıcının ödül almak için çıktığı sahnede Gazze'de ölen çocuklar için yaptığı konuşma ayakta alkışlandı. Ergen "Gazzeli çocuklar için sesimizin daha gür çıkması, elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Yaptığı müzik çalışmaları kadar, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Gülben Ergen, Altın Palmiye Ödül gecesinde Gazzeli çocuklar için çağrı yaptı. Ergen'in konuşması salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Dün akşam ülkenin en prestijli ödül törenlerinden 10. Golden Palm Awards'da ödüller Raffles Otel'de sahiplerini buldu. Gülben Ergen 12 senedir kurucusu ve başkanı olduğu derneği adına yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü.

GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPTIĞI KONUŞMA DAMGA VURDU

Geceye " Gazze'ye Özgürlük" baskılı siyah elbiseyle katılan ve ödülünü Orhan Gencebay'ın elinden alan Gülben Ergen konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çekti. Ergen yaptığı konuşmada "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Sesimin yükselebildiği her yere sesimi duyurmak istiyorum. Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuğun yaşama hakkı ellerinden alınarak, acımasızca öldürüldü. Gazze'ye dünya engel olamıyor. Kimse dur diyemiyor. Ne olur buna dur demek için biz elimizden gelenin fazlasını yapalım. Lütfen tepkimizi daha fazla gösterelim" dedi.