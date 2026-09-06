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Gökhan Türkmen Çanakkale'de Sahne Aldı

Gökhan Türkmen Çanakkale'de Sahne Aldı
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında Gökhan Türkmen, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda sevilen şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişi coşkuyla eşlik etti; konser öncesinde şanslı kazananlar sanatçıyla özel buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci konser akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, Gökhan Türkmen'in sevilen şarkılarıyla renklendi. Festivalde sahne alan sanatçı, güçlü performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığı andan itibaren dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, duygu yüklü eserlerinden hareketli parçalarına uzanan geniş repertuvarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece sundu. Sanatçının seslendirdiği şarkılara alanı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca coşku ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Güçlü yorumuyla dikkat çeken Gökhan Türkmen, dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişim ve başarılı sahne performansıyla gecenin unutulmaz isimlerinden biri oldu. Konser öncesinde, festivalin resmi sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen çekilişin kazananları Gökhan Türkmen ile özel bir buluşmada bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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