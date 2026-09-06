Kuşköy'de 27. Islık Dili Festivali Coşkusu

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "27. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ve kuş dili olarak da bilinen ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için organize edilen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Festivalde ıslık diliyle konuşma yarışması yapıldı. Köy halkının bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, ıslık dilinin nesilden nesile aktarılan eşsiz bir kültür olduğunu söyledi.

Islık dilinin Türkiye'nin kültürel zenginliğinin önemli bir parçası haline geldiğini belirten Vali Koç, "Kuş dili ilk bakışta yalnızca bir ıslık sesi olarak duyulabilir ama o sesin içinde bir hayat biçimi, bir coğrafya, bir hatıra ve güçlü bir dayanışma biçimi vardır." dedi.

Koç, ıslık dilinin en büyük özelliğinin söze gerek duymadan da insanın insana ulaşması olduğunu kaydetti.

Festivale, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Çanakçı Kaymakamı Zübeyir Özdemir, Görele Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA