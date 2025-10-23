Geri Dönüşümle Kurulan 'Nala Senfoni Orkestrası' Ankara'da Konser Verecek

ELAZIĞ Hipodromu'nda geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulan 'Nala Senfoni Orkestrası' enstrümanları, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 29 Ekim Cumhuriyet koşularında verilecek konserlerde kullanılacak.

Elazığ Hipodromu'nda, Türkiye Jokey Kulübü ve Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'At Nalından Umuda' projesi kapsamında tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerle hayata geçirilen 'Nala Senfoni Orkestrası', Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 29 Ekim Cumhuriyet koşularında verilecek konserlerde kullanılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Hipodrom müdürü Muhammed Demirçelik, 'Nala Senfoni Orkestrası' ile hem çevre hem de sanat bilincini birleştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Türkiye Jokey Kulübü olarak hipodromlarımızda geri dönüşüm parkları, geri dönüşüm kütüphanesi, hatta en önemli bulduğumuz proje kum pistteki atığın geri dönüştürülmesiydi. Tabii ki bunlara ivme katarak devam etmek istiyoruz. Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı ve Türkiye Jokey Kulübü arasında düzenlenen proje ile Çınar Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki 15 kadın, burada çıkma at nallarını süs eşyalarına dönüştürdüler. Bu süs eşyaları kimsesiz çocuklar için satılarak yardım sağlayacak, fayda sağlayacak. Bu proje kapsamında geri dönüşümle alakalı neler yapılabilir, hipodromlardaki materyaller nasıl buluşturulabilir diye düşünürken, bir grup arkadaşla birlikte 'Nala Senfoni Orkestrası' kurulabilir mi diye düşündük ve çalışmalarımıza başladık" dedi.

'HEM ÇEVRECİLERE HEM SANATSEVERLERE BİR MESAJ VERMEK İSTEDİK'

Sanata ve çevreye önem verdiklerini ifade eden Demirçelik, "Alanda görmüş olduğunuz tüm müzik aletleri ve diğer unsurlar tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturulmaktadır. ve memnuniyet vericidir ki bunlar uygun sesleri çıkarabilmekte ve müzikal gösterilerde de kullanılabilmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara Hipodromumuzda tekrar sergilenecek. Neden 'Nala Senfoni' dedik? Senfoni, biliyorsunuz birçok müzik aleti ve birçok notanın bir araya gelmesinden oluşur. Biz de burada müzik aletleri ve geri dönüş unsurlarını birleştirdik ve bundan bir senfoni yarattık. Burada hem çevrecilere hem sanatseverlere bir mesaj vermek istedik. Umarım başarılı olabilmişizdir. Yapılan iş güzel bir iş. Türkiye Jokey Kulübü olarak sanata ve çevreye önem veriyoruz. Şunu da bir kez daha belirtmek isterim ki, burada gördüğünüz tüm eserler bizim kendi personelimiz başta Serkan Çatalkaya ve buradaki ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Yapılan bir eserin Türkiye geneli değişik noktalarda icra edilecek olması memnuniyet vericidir. Türkiye'nin değişik noktalarında hipodromumuz olan şehirlerdeki Elazığ'da bunlardan bir tanesi. Hatta Murat Bey'in teklifi doğrultusunda belki yurt dışında bir 'Kemal Reis Resitali' yapılacak" diye konuştu.