Haberler

Gençlerden Nazım Hikmet'e Anlamlı Jest

Gençlerden Nazım Hikmet'e Anlamlı Jest
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde genç bir grup, ünlü şair Nazım Hikmet'in heykelini Ressam Münevver Belen'in heykelinin yanına taşıdı. Nilüfer Belediyesi, bu hareketi sosyal medyada paylaşarak anısını öne çıkardı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 4 kişilik genç bir grup, Şair Nazım Hikmet'in Cumhuriyet Meydanı'nda yaptırılan heykelini alarak yakınında bulunan Ressam Münevver Belen'in heykelinin yanına koydular. Nilüfer Belediyesi, gençlerin bu davranışını sosyal medya hesaplarından, "Genç dimağlarımız Nazım'a arkadaş bulmuş. Münevver Belen'in yanına otururmuş. Tatlı bir sahneydi biz de izledik" diyerek paylaştı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 4 kişilik genç bir grup, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Nazım Hikmet Ran'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki heykelini kaldırarak, aynı meydanda bulunan Ressam Münevver Belen'in heykelinin yanına oturttu. Gençlerin, 1902 yılında Selanik'te doğan ve toplumsal içerikli şiirleriyle yalnızca Türkiye'de değil dünyada da tanınan Nazım Hikmet'in heykelini kucaklayarak taşımaları, Nilüfer Belediyesi'nin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Nilüfer Belediyesi, bu görüntüleri sosyal medya hesabından, "Genç dimağlarımız Nazım'a arkadaş bulmuş. Münevver Belen'in yanına otururmuş. Tatlı bir sahneydi biz de izledik. Ama dikkat, kent mobilyaları yerinde güzeldir. Değiştirirseniz şiir de küser, şarkı da susar" ifadeleriyle paylaştı.

Belediyenin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Talep ABD'den geldi! Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Talep Trump'tan geldi, Erdoğan anında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

Yeni filonun Gazze'ye ulaşmasına çok az kaldı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.