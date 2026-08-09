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Ederson'dan ayrılık iddialarına cevap

Ederson'dan ayrılık iddialarına cevap Haber Videosunu İzle
Ederson'dan ayrılık iddialarına cevap
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Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Ederson, sosyal medya paylaşımıyla hakkındaki iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kendisi hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya üzerinden net bir şekilde cevap verdi.

''YALANLARA İNANMAYIN''

Geçtiğimiz sezon Manchester City’den Fenerbahçe’ye transfer olan Ederson’un, sarı-lacivertli formaya veda edeceği şeklinde haberler yer almıştı. Antrenmandan bir fotoğraf paylaşan 32 yaşındaki kaleci, Türkçe olarak ''Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın'' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki 3 eleme maçında da kaleyi Mert Günok korurken, Ederson Sturm Graz karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028’de sona erecek.

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Cemre Yıldız
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