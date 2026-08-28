16 yaşındaki dalgıçtan su altı fotoğraflarıyla dünya başarısı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ailesinin işlettiği dalış merkezinde büyüyen 16 yaşındaki Doğa Ergün, yaklaşık 6 yıldır su altında çektiği fotoğraflarla yalnızca su altının eşsiz güzelliklerini değil, insan faaliyetlerinin deniz ekosistemi üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri de belgeliyor.

Çeşme Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ergün, ailesinin dalış merkezinde su altı dünyasının içinde büyüdü.

Babası Erdinç Ergün'ün 1999 yılından bu yana Çeşme'de işlettiği Derin Doğa Dalış Merkezi'nde küçük yaşlardan itibaren teknede ailesine ve dalgıçlara yardım eden Ergün, zamanla önce yüzme ve şnorkelle dalış, ardından tüplü dalış yapmaya başladı.

Suyun altında geçirdiği zaman arttıkça bu dünyanın kendisini daha fazla etkilediğini fark eden Ergün, bunun üzerine su altı fotoğrafçılığına yöneldi.

İlk fotoğraflarını babasının küçük kamerasıyla çektiğini anlatan Ergün, daha sonra ağabeyinin kamerasını kullanarak çekimlerini geliştirdi.

Kendi parasıyla makinesini aldı

Çeşme'de 4 sergi açan Ergün, uluslararası fotoğraf yarışmalarına da katıldı.

Sergilerden ve yaptığı çalışmalardan elde ettiği parayı biriktirerek kendisine yeni bir fotoğraf makinesi alan genç fotoğrafçı, ekipmanını geliştirmesiyle daha profesyonel çalışmalar yapmaya başladı.

Ergün, Sony World Photography Awards'ın Gençlik kategorisinde yaklaşık 430 bin fotoğraf arasından ilk 9'a girerek fotoğrafını İngiltere'nin Somerset Sarayı'nda sergileme başarısı gösterdi.

Doğa Ergün, AA muhabirine, bu işin içine doğduğunu, çevresinde sürekli fotoğrafçıların, su altı fotoğrafçılarının ve dalgıçların olduğunu söyledi.

Büyüdükçe teknede ailesi ve dalgıçlara yardım etmeye başladığını ifade eden Ergün, bunun üzerine su altı fotoğrafçısı olmaya karar verdiğini anlattı.

Su altı fotoğrafçılığında asıl anlatmak istediğinin yalnızca denizin güzelliklerini göstermek olmadığını vurgulayan Ergün, "Fotoğraflarımda özellikle benim en çok göstermek istediğim alan, insan etkisi. İnsanların doğaya verdiği zararı göstermek." dedi.???????

Sony World Photography Awards'a gönderdiği fotoğrafın yaklaşık 430 bin çalışma arasından ilk 9'a kaldığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Ergün, "Maillerimi kontrol ediyordum. Sony'den mail geldiğini fark ettim. Şaşırdım, yanlışlıkla gönderdiklerini düşündüm. Babamlara söyledim hemen. Çok sevinmiştim. Fotoğrafım, İngiltere'deki Somerset Sarayı'nda yaklaşık bir hafta boyunca sergilendi." diye konuştu.

Litvanya'da düzenlenen "21. Yüzyılın Gençleri" isimli fotoğraf yarışmasında da üçüncülük elde eden Ergün, çalışmalarının İngiltere'deki dergilerde de yayımlandığını aktardı.

Ergün, "Gelecekte de insan etkisini ve doğanın kırılganlığını göstermek istiyorum. Fakat sadece fotoğrafla değil, aynı zamanda belgeseli de işin içine katmak istiyorum." dedi.

Erdinç Ergün, oğluyla gurur duyuyor

Çeşme'de dalış merkezi işleten baba Erdinç Ergün ise 1990'da başladığı dalışı 1999'dan beri profesyonel olarak sürdürdüğünü söyledi.

Ergün, çocukları Derin ve Doğa'nın küçük yaşlardan itibaren kendileriyle dalışlara geldiğini ifade etti.

Doğa'nın çok sayıda fotoğraf çektikten sonra sergiler açmaya başladığını, yurt dışındaki yarışmalarda dereceler elde ettiğini dile getiren Erdinç Ergün, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenecek Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmasına oğlunun Türkiye'nin en genç yarışmacısı olarak katılacağını dile getirdi.

Ergün, "Dereceye girip girmemesi önemli değil. Önemli olan bu yaştaki birisinin hem iyi dalış yapması, iyi bir dalgıç olması hem de su altında güzel kareler yakalaması çok önemli, çünkü örnek teşkil ediyor. Diğer gençlere, çocuklara örnek olduğu için ben çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA