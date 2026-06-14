Antalya Devlet Opera ve Balesi "Genç Koreograflar Gecesi" eseriyle sezon finalini yaptı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2025–2026 sanat sezonunu, genç yeteneklerin yenilikçi ve ilham verici "Genç Koreograflar Gecesi Antalya" eseriyle tamamladı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve modern koreografilerin bir araya geldiği sezonun son temsili, genç koreografların özgün dünyalarını sahneye taşıdı.

Dansçıların performansının sıra dışı koreografilerle birleştiği gecede sahne düzenlemesini Ayşe Fidanlık, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstlenirken, sahnenin akışını ise kondüvit Arda Hasipoğlu yönetti.

Gecede sahnelenen "1+One=", "The Finishing2, "Hiss", "Değişen Ufuklar", "Hayat Seçimi", "Değer", "Paradoks2 ve "f Us=Gain-Loss" adlı çağdaş yapıtlar, genç koreografların vizyonuyla seyircilerden beğeni aldı.