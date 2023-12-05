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Gelin geldiği Ardahan'da köy muhtarı seçilmek istiyor

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Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı 120 seçmenli Kotanlı köyünde muhtar adaylığını açıklayan Hilal Karakaya, kapı kapı dolaşarak destek istiyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı 120 seçmenli Kotanlı köyünde muhtar adaylığını açıklayan Hilal Karakaya, kapı kapı dolaşarak destek istiyor.

Kura Nehri kıyısında yer alan ve Çıldır ilçesine 10 kilometre mesafedeki Kotanlı köyüne 22 yıl önce Karaman'dan gelin gelen Karakaya, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşadığı köye hizmet etmek için adaylığını açıkladı.

Ön lisans mezunu 55 yaşındaki Karakaya, köyde iki dönem muhtarlık yapan eşi Yolcu Karakaya'nın da desteğiyle yöre halkının sorunlarını çözmek istiyor.

Köy evlerini şimdiden ziyaret etmeye başlayan Karakaya, öncelikle hemcinsleri olmak üzere seçmenlerin çoğunun oyunu alabilmek için çalışma yürütüyor.

"Sevdiğim ve yaşadığım köye hizmet etmek istiyorum"

Hilal Karakaya, AA muhabirine, köye yapılacak hizmetlere kadın elinin değmesini istediği için aday olduğunu söyledi.

Köyün özellikle altyapısına yönelik çalışmalar yapmak istediğini ifade eden Karakaya, "Kocam köyümüze 2 dönem muhtarlık yaptı. Ben de o dönemin tecrübesini, kadın eliyle hizmete dönüştürmek istiyorum. Bu köyü seviyorum. Sevdiğim ve yaşadığım köye hizmet etmek istiyorum. Bunun için adayım. Köyümüzü daha yaşanır hale getirmek bizim elimizde." dedi.

Köydeki tarihi kilisenin onarılıp turizme kazandırılmasını istediğini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu kilise köyün camisine bitişik yerde bulunuyor. Bunu tadilat ve onarımdan geçirip turizme kazandırmamız gerek. Şehitliğimizin tadilat ve onarıma ihtiyacı var. Eğer ben seçilirsem, o zaman köylüm hizmet kadın eliyle nasıl olurmuş görecek. Ben köylülerime güveniyorum, köylülerimin de bana güvenmesini istiyorum. Köyümüz daha güzel ve yaşanır olabilir. Bu da bizim ortak hareket etmemizle mümkün. Bu şekilde çalışma yapacağız. Bunu en iyi anlayanlardan destek istiyorum."

Hilal Karakaya'nın eşi Yolcu Karakaya da muhtarlığı döneminde eşinin çok büyük desteğini aldığını, eşinin muhtar olması halinde bu kez kendisinin destek olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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