Gelibolu Evreşe Müzik Festivali

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen 4. Müzik Festivali, sanatçıların konserleriyle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Festivalde Simge Sağın, Uğur Akpınar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı. Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, festivalde yaptığı konuşmada gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Gelibolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde düzenlenen "4. Müzik Festivali", sanatçıların konserleriyle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

Beldedeki futbol sahasında Evreşe Belediyesince organize edilen festivalde sanatçılar Simge Sağın, Uğur Akpınar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı.

Simge Sağın, konserde en çok beğenilen şarkılarının yanı sıra "Evreşe Yolları Dar" türküsünü, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın çelloyla yaptığı müzik eşliğinde söyledi.

Festivalde, Evreşe Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin yer aldığı sinevizyon izlettirildi. Sinevizyonda Soyuak, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde Gelibolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, festivalde yaptığı konuşmada, Trakyalıların acı günlerde ve güzel günlerde, savaşta ve yangında hep bir arada olduğunu, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini belirtti.

Soyuak yönetimindeki belediyenin, Evreşe'de insana dokunan hizmetler yaptığını vurgulayan Gider, "Çanakkale merkezde tiyatro salonu yokken, konser verilebilen yerler yokken, şu kalabalığı toplayamıyorken Çanakkale, Gelibolu, Gelibolu'nun 5'te bir bütçesiyle bu işleri yapıyorsa bu Kamil Başkan'ın yapamayacağı iş yok. Düşünsenize bu adamın bir de Gelibolu'da olduğunu, memleket başka bir yer olur." dedi.

"Asıl mutluluk gönülden gönüle yol yapmak"

Evreşe Belediye Başkanı Soyuak da belediyeyi 2009 yılında devraldıklarını hatırlatarak, birlik ve beraberlikle değişen, gelişen, büyüyen, bölgesinde etkin ve güçlü olan bir Evreşe Belediye Başkanlığı oluşturduklarını dile getirdi.

Yaptıklarını anlatırken belediyenin asli görevlerini yerine getirmekle, yol, su, altyapı, çöp toplama gibi zaten görevleri olan hizmetlerle övünmediklerini anlatan Soyuak, şöyle konuştu:

"Bizler tabii ki bütün yolların tamamını bitirmiş olmanın, altyapıyı bitirmiş olmanın, asli görevlerimizi hakkaniyetli yapmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Ama bizim için asıl mutluluk yol yapmak değil, asıl mutluluk gönülden gönüle yol yapmak, köprüler kurmak. İnsanların hayatlarında olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bir belediye başkanı yalnızca yol yaptı diye değil, hayatlara dokunabildi diye, hayatların içinde oldu diye, hayatları değiştirebildi diye, hayatları kolaylaştırdı diye, bir memleketin, bir kentin kaderini değiştirebildi diye değil, yolda yürürken 'Allah razı olsun' diyen vatandaşların, amcaların, teyzelerin hayır dualarını aldığı gün belediye başkanıdır. Evreşe'nin bu değişim hikayesinde başarı fırsatını bana verdiği için Evreşelilere minnettarım."

Sanatçıların konserleriyle coşkulu anlar yaşanan, fidan dağıtımı da yapılan festivale, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.