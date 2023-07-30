Gardaş Yarenler Derneği, Ahilik kültürünü geleceğe taşıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren Gardaş Yarenler Derneği'nin 10 ile 18 yaşlarındaki yarenleri, Ahilik kültürünü geleceğe taşıyabilmek için esnaflara çırak oldu. Dernek, çocuklara meslek öğretirken aynı zamanda para kazanmalarını da sağlıyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren Gardaş Yarenler Derneği'nin 10 ile 18 yaşlarındaki yarenleri, Ahilik kültürünü geleceğe taşıyabilmek için esnaflara çırak oldu.

Ahilik kültüründen esinlenen Gardaş Yarenler Derneği, okulların tatile girmesiyle derneğe üye olan 40 çocuğu meslek öğrenmeleri, geçmiş çıraklık kültürünü geleceğe taşımak için kasap, çay ocağı, leblebici, aşçı, veteriner hekim gibi 17 ayrı mesleğin bulunduğu esnafa çırak olarak verdi. Derneğin küçük üyeleri tatil boyunca hem para kazanacak hem de meslek öğrenecek.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ'

Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Demircan, "Amacımız geçmişten aldığımız kültürümüzü gelecek nesle sözde değil özde olarak aktarmak ve bu şekilde yaşantılarını sağlamaktır. Bu bağlamda Yaren Meclisimizde bulunan yarenlerimizin çocukları aynı şekilde yaren meclisimizde kurs verdiğimiz çocukları geçmişte olduğu gibi Ahi Evran kültürünü sağlamak, çıraklık mesleğini yerine getirmek adına bazı mesleklere çırak vermeye başladık. Bu şekilde bazı el sanatlarının kaybolmamasının ve çırak bulunamamasının önüne geçmeği amaçladık. Bunun için çocukları çırak veriyoruz" dedi

'SANAYİDE ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Motosiklet tamircisi Ahmet Mangal, "Herkes çocukları okutmaya, üniversite mezunu etmeye yöneltti. Çocuklar da aile baskısı olsun, toplum kaygısı olsun bu durumdan okumaya yöneldi. Bu nedenle de sanayilerde de her ne meslek olursa olsun çırak yetişmiyordu. Hem kolunda bir altın bilezik, meslek olsun diye hem de birazcık esnaflığı, insanlığı öğrensin diye böyle bir uygulamaya başladık. Ben de Yarenler Meclisi'nde yarenim. Çırağım da orada. İnşallah bir iki seneye kadar çırağımın elimi alacağını umuyorum" diye konuştu.

Aşçıya çırak olan İbrahim İnce, "Kendi yapmak istediğim, dede mesleğim. Dedem zamanında bana demişti 'Bir gün bu mesleği sana öğreteceğim'. Dedemin vakti olmadı. Ben de bu durumu Gardaş Yarenler Derneği'nden Salahattin çavuşuma söylemiştim. Salahattin çavuşum da beni Mehmet ustama çırak olarak verdi" dedi. (DHA)