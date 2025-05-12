FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Sona Erdi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ' Akdeniz Mutfağı' temasıyla bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, üç gün boyunca gastronomi ve lezzet tutkunlarını ağırladı. Gastronomi Festivali'nin üçüncü ve son günü yine birbirinden lezzetli sunumlara sahne oldu. Antalyalılar, 3 gün boyunca gastronomi festivaline yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin üçüncü ve son günü yine lezzet dolu görüntülere sahne oldu. ' Akdeniz Mutfağı' temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda yerli ve yabancı ziyaretçiler ile buluşan gastronomi festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. FoodFest Gastronomi Festivali'nin son günü panel ve söyleşilerin yanı sıra workshop ağırlıklı bir bir programla ziyaretçilere buluştu.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN SUNUMLAR

Etkinlik sahnesinde ilk olarak şef Rafet İnce, lagos balığı yaptı. Rafet Şef'in Antalya'nın bitki ve meyveleriyle harmanlayarak yaptığı lagos balığı büyük beğeni topladı. Daha sonra ise Atıksız Mutfak Şefi Özge Şahin, bakla ve kuskuslarla yeşeren bir lezzet tabağı hazırladı. Şef Mehmet Özer ise Antalya'nın muhteşem narenciye ürünlerine sahip olduğunu belirterek, Antalya'nın Türk mutfağı için çok önemli olduğunu söyledi. Şef Mehmet Özer, alanı dolduran vatandaşlar için susamlı guacmola workshopu yaptı. Türkiye'nin tanınmış şeflerinin hazırladığı tabaklar büyük ilgiyle izlenirken, şef Türev Uludağ, istilacı balıklardan aslan balığı tabağı hazırladı. Şef Türev Uludağ, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ülke gastronomisi adına çok önemli bir festival düzenlediğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

'HALKIMIZIN İLGİSİ BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, workshoplar sonrası ünlü şeflere plaket takdim ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Genel Sekreter Cansel Tuncer, 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'ne gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Üç gündür Antalya'da lezzet dolu günler yaşadık. Gerek vatandaşlarımız olsun gerek de siz şeflerimizin bizlere verdiği destekten dolayı çok mutlu olduk. Halkımız bu festivale ilgi gösterdikçe, gastronomi festivalimiz büyüyerek devam edecektir" dedi.

GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI

4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde gün boyu birbirinden farklı yemek kokuları alanı kapladı. Ziyaretçiler festival alanında Antalya'nın tanınmış yemek markalarının mutfaklarını tatma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de gastronomi festivalinde stant açarak, ilçelerinin yerel ürünlerini tanıttı. Gastronomi festivali kapsamında otel şefleri ve üniversitelerin gastronomi bölümünde okuyan öğrenciler çeşitli yarışma ve gösteriler ile kendilerini tanıtma fırsatı buldu. Festivalin üçüncü gününde düzenlenen üniversitelerarası yemek yarışması da büyük bir rekabete sahne oldu. Yarışmaya katılan Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin yöresel lezzetlerle dolu tabakları jüri üyelerini oldukça zorladı. Yarışmayı, 'Yeni Dünya Dolması', 'Mutancana Sarma' ve 'Keçiboynuzlu Baklava' ürünleri ile Akdeniz Üniversitesi öğrencileri kazandı.

Haber- Kamera: ANTALYA, -