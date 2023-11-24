Filistinli Film Yönetmeni: Birçok Kişi Filistin Konusunda Susturuluyor

Filistinli film yönetmeni Mohammed Almughanni, sanat dünyasındaki konumuna zarar gelmesinden korkan birçok kişinin, Filistin konusunda susturulduğunu söyledi. Almughanni, Filistin için yüksek sesle konuşan tanınmış aktörler, yönetmenler ve sanatçılar olduğunu, onlara şükran duyduğunu dile getirdi.

Filistinli film yönetmeni Mohammed Almughanni, sanat dünyasındaki konumuna zarar gelmesinden korkan birçok kişinin, Filistin konusunda susturulduğunu söyledi.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında 3 kısa filmi, "Filistin Filmleri Seçkisi" olarak İstanbul Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gösterilen Almughanni, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Almughanni, Filistin için yüksek sesle konuşan tanınmış aktörler, yönetmenler ve sanatçılar olduğunu, onlara şükran duyduğunu dile getirdi.

Kariyerlerini, konumlarını ve nerede oynadıklarını önemseyen başka kişilerin de var olduğunu aktaran Almughanni, "Birçok sesin susturulduğunu biliyorum. Çoğunlukla yaşadıkları çelişki ise Batı dünyasından bahsediyorum, ifade özgürlüğü ve demokrasinin olduğu bir ülkede yaşadıklarını ve istediklerini söyleyebileceklerini iddia etmeleri. Ancak Filistin konusunda konuşmanın kendilerini etkileyebileceğini biliyorlar. Bu konu, pek çok insanın hakkında konuşmak istemediği bir tabu." dedi.

Almughanni, İsrail yanlısı tavır takınan ve konuşan pek çok sanatçının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

ABD'li oyuncu Susan Sarandon'ın yetenek ajansından uzaklaştırıldığını ve Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldığını hatırlatan Almughanni, "Pek çok insan bu konu hakkında konuşurken pek çok insan da konuşmaktan korkuyor ve sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Almughanni, Filistinlilerin 75 yıldır ayrımcılığa uğradığının, evlerinden sürüldüğünün ve son derece kötü koşullar altında yaşamaya çalıştığının altını çizerek hiçbir gerçek sanatçının, bu şartlar altında yaşamaya zorlanan bir milletin haksız olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti.

Her sanatçının duyarlı olması gerektiğini söyleyen Almughanni, "Sanatı bir iş olarak ele alırsanız, bu başka bir hikaye. Eğer gerçekten bir sanatçıysanız, gerçeği aramalısınız." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

Almughanni, filmlerinde genellikle uzun yıllardır süren savaşın Filistinlilerin sosyal hayatını nasıl etkilediğini aktarmaya çalıştığını söyledi.

Gazze'de büyüyüp 17 yaşında Batı Şeria'ya daha sonra da Polonya'ya gittiğini aktaran Almughanni, akrabalarının yaşadığı bölgeye girmenin savaş öncesinde de son derece zor olduğunu kaydetti.

Almughanni, "Yanımızda duran büyük bir güç yoktu. Buna ihtiyacımız var çünkü biz küçük bir ulusuz. Bence ABD ve Batı ile birlikte dünyanın en güçlü ordularından biriyle savaşırken küçük bir ulus olarak bağımsızlığımızı kazanmamız çok zor. Tek başımıza kalmış gibiyiz. Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor." ifadelerini kullandı.