Fatih Belediyesi ve İLKE Vakfı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler ve Kültür Sanat Çalıştayı'nda, yerel yönetimlerde kültür stratejileri ve çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştaya akademisyenler, sanatçılar ve belediye yetkilileri katıldı.

Fatih Belediyesi ve İLKE Vakfı işbirliğinde 'Yerel Yönetimler ve Kültür Sanat Çalıştayı' yapıldı

Fatih Belediyesi ve İLKE Vakfı işbirliğinde "Yerel Yönetimler ve Kültür Sanat Çalıştayı" yapıldı.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, alanında uzman akademisyenleri ve kültür camiasından sanatçıları Fatih'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yerel yönetimlerde kültür stratejilerinin, geniş katılımlı ekiple bir tartışma zeminine taşınacağı ve özgün, uygulanabilir önerilerin sunulacağı bir çalıştay olmasını umduğunu belirten Turan, "Burada kavramlar üzerine tartışılacak, sorunların tespiti yapılacak, çözüm önerileri ileri sürülecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok farklı kültürlerin zenginliği içerisinde yaşayan bir topluma sahip"

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da kültür politikalarını tek merkezden yönetmenin pek mümkün olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü yönlendirmek, biçimlendirmek, programlamak ve politikalar oluşturmak mümkün değil. Türkiye çok farklı kültürlerin zenginliği içerisinde yaşayan bir topluma sahip. Bunun yanında kitle iletişim ortamlarındaki araçlara erişimin bu kadar kolay hale gelmesiyle, kültür konuları fiziki ortamların dışına taşınmıştır. Oralarda bu programlamayı, yönlendirmeleri yapmak hiç mümkün değil. O yüzden rahat olun, sizin sunacak bir zenginliğiniz, imkanınız varsa mecralar fazlasıyla imkan sağlıyor."

Konuşmaların ardından, "Yerel Yönetimlerde Kültür Stratejisinin İlkeleri" başlıklı oturumda Doç. Dr. Mehmet Emin Balcı, Prof. Dr. Aynur Atmaca Can ve Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştay, yerel yönetimlerde yaşanan sorunları ortaya koyarak kültür politikalarında karar verme ve yerel yönetimlerin kültür stratejisi oluşturabilmesi için uygulanabilir çözüm önerileri içeren yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Kültür politikalarında yerel yönetimlerin konumunu ve önemini vurgulamayı, yerel yönetimlerdeki kültür politikalarında yaşanan sorunları ortaya koyarak çözüm üretmeyi hedefleyen çalıştaya, Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Marcus Graf ve Mehmet Lutfi Şen'in yanı sıra Fatih, Beykoz, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Üsküdar belediyelerinin kültür müdürleri katıldı.