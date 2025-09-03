Fatih Belediyesi, Tarihi Medreseleri Akademik Merkezlere Dönüştürüyor

FATİH Belediyesi, Suriçi İstanbul'unun kültür mirasını koruma vizyonu doğrultusunda iki projeyi hayata geçiriyor. 17'nci yüzyıl eseri Muid Ahmed Efendi Medresesi, akademik çalışmalara hizmet edecek şekilde yeniden işlevlendiriliyor. Osmanlı ilim geleneğinin izlerini taşıyan medrese, özgün malzemelerle restore edilerek araştırmacılar ve ilim insanları için kullanılabilir hale getirilecek.

Aynı kapsamda, Mimar Sinan'ın mimarbaşı olduğu dönemde inşa edilen Yeniçeşme Medresesi de asli fonksiyonlarına uygun şekilde ihya ediliyor. Klasik Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden olan yapı, eğitim ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kültürel miras alanında yaptığımız her çalışma geleceğimize bırakacağımız en kıymetli emanetlerdendir" diyerek şunları söyledi:

"Suriçi İstanbul'unun kültür mirasını korumak, hem Fatih'e duyduğumuz vefanın hem de vazifemizin bir gereğidir. Bu anlayışla, tarihi medreselerimizi yalnızca restore etmekle kalmıyor, onları ilim ve akademi hayatımıza kazandırıyoruz. Fatih Belediyesi olarak kültürel miras alanında yaptığımız çalışmalar, şehrimizin geleceğine bırakacağımız en kıymetli emanetlerdendir."

Fatih Belediyesi daha önce de 121 tarihi çeşmeyi restore ederek yeniden suyuna kavuşturmuş, Yedikule Hisarı'ndaki Fatih Mescidi'ni ihya etmiş, Kapalıçarşı ve pek çok cami ile külliyede restorasyon çalışmaları yürütmüştü.

Bu yeni projelerle Muid Ahmed Efendi ve Yeniçeşme medreseleri yalnızca birer tarihi eser olarak değil, aynı zamanda akademik merkezler, kültürel buluşma noktaları ve uluslararası araştırmalara ev sahipliği yapacak mekanlar olarak yeniden İstanbul'a kazandırılacak.