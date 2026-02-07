Haberler

Eskişehir'de yöresel yemekler öğrencilerle buluşturuldu

Eskişehir'de yöresel yemekler öğrencilerle buluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'Sevgi Şehri Gönül Şehri Eskişehir'im Projesi' kapsamında düzenlenen 'Yöresel Lezzetler Atölyesi' ile lise öğrencilerine Eskişehir mutfağının köklü yemekleri öğretildi. Etkinlik, kültürel değerlerin aktarımını ve kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sevgi Şehri Gönül Şehri Eskişehir'im Projesi" kapsamında, Eskişehir ve çevresine özgü yöresel yemeklerin genç kuşaklara aktarılması amacıyla "Yöresel Lezzetler Atölyesi" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren atölye çalışmalarında, Eskişehir mutfağının köklü lezzetleri lise öğrencilerine uygulamalı olarak öğretildi.

Atölyelerde, yöresel yemekler nenelerin bilgi ve deneyimiyle öğrencilere aktarılırken, öğrenciler hem yemek yapma becerisi kazandı hem de yöresel mutfağın kültürel değeri, hikayesi ve paylaşma geleneği hakkında bilgi edindi.

Çalışmalar kapsamında "çibörek", "balaban köfte", "haşhaşlı mercimekli bükme", "Sivrihisar höşmerimi" ve "kelem dolması" gibi Eskişehir mutfağına ait yemekler hazırlandı.

Etkinliğin, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmesinin yanı sıra Eskişehir'in zengin mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız
Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

O ilimizde korkutan uyarı! Çeşme suyuyla diş bile fırçalamayın
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı