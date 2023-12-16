Eskişehir'de erkek kuaförü müşterileriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor

Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan Ramazan Acar, müşterileriyle çektirdiği fotoğrafları hatıra albümünde ve sosyal medya hesabında muhafaza ediyor. 36 senedir mesleğini sürdüren Acar, 1995 yılından bu yana fotoğraf biriktirme geleneğini devam ettiriyor.

Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan Ramazan Acar, 1995 yılından bu yana müşterileriyle çektirdiği fotoğrafları hatıra albümünde ve sosyal medya hesabında muhafaza ediyor.

Tepebaşı ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 36 senedir mesleğini sürdüren 51 yaşındaki Acar'ın, çocukluk döneminde erkek kuaförlerinin jilet kutularında fotoğraf biriktirmesi ilgisini çekti.

Makası ilk kez 1987'de eline alan Acar, 1995'te şimdiki iş yerine taşınmasıyla bu uygulamayı kendi işletmesinde de hayata geçirmeye karar verdi.

28 senedir müşterilerine tıraşın ardından fotoğraf çektirmeyi teklif eden, çektirdiği fotoğrafları bastırarak hatıra albümünde tutan Acar, 23 yıllık koleksiyon oluşturdu.

Son 5 senedir müşterileriyle çektirdiği fotoğrafları tab ettirmek yerine sosyal medya hesabından paylaşan Acar, mesleğini yaptığı sürece bu uygulamayı devam ettirmeyi hedefliyor.

Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Acar, AA muhabirine, çocukken tıraş olmaya gittiğinde jilet kutularında fotoğraflar gördüğünü söyledi.

Bunun kendisine esin kaynağı olduğunu vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Müşterilerimle hatıra kalsın istedim. Bu düşünceyle spontane gelişen bir şey oldu. Tıraş bittikten sonra müşterilerimle fotoğraf çektiriyorum. Eskiden fotoğrafların baskını alıyordum. Artık telefonla çekerek sosyal medyadan yayınlıyorum. Böylece bu hatıralar bende kalmış oluyor. Önceden fotoğraf albümü dükkanda masanın üzerinde duruyordu, herkes bakıyordu. Albümde kendini göremeyenler, 'Ya biz burada yokuz, bizi neden çekmedin?' demeye başladılar. Ben de albümü kaldırıp arkaya koydum ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaya başladım."

Albümde ölmüş akrabalarını, arkadaşlarını görenler hüzünleniyor

Acar, eski müşterilerinin fotoğraflarda uzun yıllar sonra kendilerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bazen fotoğraflarda ölmüş akrabalarını, arkadaşlarını görenlerle hüzünlü anlar yaşadıklarını ifade eden Acar, "Güzel şeyler de olmuyor değil. Arkadaşımın çocuğuyla 1-2 yaşlarındayken çektirdiğim bir fotoğraf vardı. Sonra ben o çocuğun düğününe gittim. Artık o da bana çocuklarını getiriyor, küçükken burada çektirdiği fotoğrafı çocuklarına gösteriyor." dedi.

Ara sıra albümü karıştırdığını aktaran Acar, ölen arkadaşlarını, öğrenciyken başka şehirlere göç edenleri görünce duygulu anlar yaşadığını belirtti.

Uzun yıllardır Acar'a tıraş olan Rahmi Savtekin (65) de fotoğraflarda vefat eden babasını görünce hüzünlendiğini, hatıralarının canlandığını ifade etti.

Yusuf Kuzu (53) ise Acar'ın albümünde gençlik fotoğrafıyla karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.