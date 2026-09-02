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Eskişehir'de Milli Mücadele Sergisi Yapay Zeka ile Açıldı

Eskişehir'de Milli Mücadele Sergisi Yapay Zeka ile Açıldı
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Milli Mücadele yıllarında Eskişehir'in önemini, dönemin Osmanlı gazetelerine yansıyan haber ve manşetlerle ele alan "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi, yapay zeka destekli özel video gösterimiyle açıldı.

Milli Mücadele yıllarında Eskişehir'in önemini, dönemin Osmanlı gazetelerine yansıyan haber ve manşetlerle ele alan "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir : Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği" sergisi, yapay zeka destekli özel video gösterimiyle açıldı.

Eskişehir'in işgalden kurtuluşu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişlerinin konu edildiği yapay zeka destekli video gösterimi, serginin açılışında izletildi.

Eskişehir'in işgal süreci, kurtuluşu ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarındaki konumunun ele alındığı sergi, ziyaretçilere dönemin basın arşivleri üzerinden tarihsel bakış sundu.

Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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