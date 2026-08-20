Erzurum Kültür Yolu Festivali 5. Gününde Sanat ve Edebiyatla Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde sanat, edebiyat ve kültürel belleği odağına alan etkinliklerle devam etti. Ebru sanatından çocuklara yönelik yazarlık çalışmalarına, geçmişin izlerini taşıyan koleksiyonlardan kültürel mirasa uzanan program, farklı yaş gruplarını kentin çeşitli noktalarında bir araya getirdi.

Kadir Tuzci tarafından Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen Ebru Atölyesi'nde yetişkin ve çocuk katılımcılar, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatlarından ebrunun temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine fırçalar yardımıyla serpilen boyaların oluşturduğu desenlerin kağıda aktarılma sürecinin ele alındığı atölyede katılımcılar, su üzerinde şekillenen ve tekrarı mümkün olmayan özgün çalışmalar hazırladı.

Minik kalemler kendi hikayelerini yazdı

Eğitimci-Yazar Taner Özdemir'in moderatörlüğünde İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Minik Kalemlerden Edebiyat Dünyasına Büyük Dokunuş" yazarlık ve deneyim paylaşımı atölyesinde, çocukların okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çocuk edebiyatının temel unsurlarının ele alındığı etkinlikte genç kalemler, kendi yazarlık yolculuklarını ve deneyimlerini akranlarıyla paylaşarak edebiyat dünyasına ilişkin farklı bakış açıları kazandı.

Gündelik nesnelerle yakın geçmişe yolculuk

Ahmet Nezih Kök'ün kişisel birikiminden hazırlanan "Bir Akademisyenin Amatör Koleksiyonculuk Ruhu" Sergisi, Erges Konağı'nda ziyaretçileri gündelik yaşamın farklı dönemlerine tanıklık eden nesneler üzerinden yakın geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı. Erzurum temalı pullar ve ilk gün zarflarından banka kumbaralarına, geçmişte yaygın olarak kullanılan telefon kartlarından kibritlere ve Darphane hatıra paralarına uzanan koleksiyonda, Kök'ün bazı kişisel eşyaları da yer aldı. Sergi, gündelik hayata ait nesnelerin taşıdığı toplumsal hafızaya dikkat çekerken, özellikle genç kuşaklarda koleksiyonculuk ve kültürel mirası koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sundu. Erzurum Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar Erzurumluları ve şehir dışından gelen ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı