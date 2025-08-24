Erzurum Kültür Yolu Festivali, Dolu Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali sekizinci gününde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Bakanlığın, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk programları, söyleşi ve tiyatro gibi etkinlikler düzenleniyor.

Sanatçı Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda, Dursun Ali Erzincanlı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Aysun Gültekin sevenleriyle buluştu.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, "Harput'tan Palandöken'e: Alvarlı Efe Eserleri ve Harput Türküleri" konseriyle Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde dinleyicilere konser verdi.

Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde Selami Durmuş ve Ozan Akpınar, türküler söylerken, "Yareni, Zamani Programı" kapsamında sahne alan Aşıklar, İsrafil Daştan, Yusuf Akkurtoğlu, Mevlüt Merdoğlu, Ayhan Ay ve Mehmet Kamberoğlu geleneğin nadide eserlerini sundu.

Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum'un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi" başlıklı sempozyumda, Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk, Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaştı.

Gazze halkını anlatan "From Ground Zero"nun gösterimi yapıldı

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Abdulhamit Güler moderatörlüğünde gerçekleşen "From Ground Zero" etkinliğinde Yönetmen Seyid Çolak sinema tutkunlarıyla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında 22 farklı Filistinli yönetmenin kadrajından çekilen, Gazze halkının mevcut durumunu anlatan antoloji filmi "From Ground Zero"nun gösterimi yapıldı.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Tespih Kakma Atölyesi" ile katılımcılar geleneksel el sanatlarına dair deneyim yaşadı.

Olimpiyat Parkı'na kurulan, Çocuk Köyü'nde çocuklar, "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanışırken "Maşa ile Koca Ayı" çocuk tiyatrosuyla sevilen çizgi film karakterlerini sahnede canlı izleme fırsatı buldu.

Kentteki bir alışveriş merkezinde yer alan "Sen de Söyle" kabininde Erzurum'un yeni yıldızı olabilmek için festival boyunca şarkılarını seslendiren Başak Kaya, dinleyicilerin oylarıyla birinci seçildi.???