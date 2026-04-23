Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları doğuda tiyatro yapmayı anlattı

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulunda akademik ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde tiyatro sahnelerinin bu sezon kapalı gişe oyunlarından biri olan Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı Yalancının Mumu' isimli oyunun sanatçıları ve öğrencileri bir araya geldi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarının öğrencilerle gerçekleştirdikleri 'Doğuda Tiyatro Yapmak' konulu söyleşisine yoğun katılım gösterildi. Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mustafa Bilirdönmez üstlenirken, konuşmacı olarak Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları yer aldı.

"Doğu'da Tiyatro" konusu etrafında gerçekleştirilen söyleşide, tiyatronun bölgedeki gelişimi, karşılaşılan zorluklar ve sanatın toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları, sahne deneyimlerini ve bölge insanının tiyatroya olan ilgisini katılımcılarla paylaşarak, tiyatronun kültürel hayatın önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerin de aktif olarak katılım sağladığı etkinlikte, tiyatronun bireysel ve toplumsal gelişime katkıları üzerine verimli bir sohbet ortamı oluştu. Öğrenciler, hem tiyatroya hem de önceki gün beğeniyle izledikleri 'Yalancının Mumu' isimli oyuna dair merak ettikleri soruları doğrudan sanatçılara yöneltme fırsatı buldu.

Program sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak, gerçekleştirilen bilim kafe etkinliği ve sahnelenen gösterimin anısına Erzurum Devlet Tiyatrosu'na bir teşekkür plaketi takdim etti. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade eden Doç.Dr. Bayrak; "Özellikle Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören öğrencilerimiz için bu söyleşimiz aynı zamanda güzel bir ders saati de oldu. Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra atılacakları iş yaşantılarında sahne kültürüyle de ilişki içerisinde olacaklar. Çocuklarımıza özgüveni, düşünmeyi ve kendini ifade etmede kazanacakları cesaret duygusunu sahne kültürüyle kompoze ederek öğretecekler. Bu bağlamda öğrencilerimizi işin erbabı profesyonellerle buluşturmaya çalışıyoruz. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun kıymetli sanatçıları da bugün öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları ise sahne sanatlarının yalnızca bir eğlence unsuru olmadığını vurgulayarak, aynı zamanda eğitim sürecinin destekleyici bir parçası olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Çocuk gelişimi alanında eğitim gören öğrencilerin tiyatro ile etkileşim içinde olmalarının mesleki açıdan büyük kazanımlar sağlayacağını dile getiren sanatçılar, drama ve tiyatro tekniklerinin çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine olumlu katkılar sunduğunu ifade ettiler.

Bilim kafe etkinliği sonrasında Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Kızılay öğrenci Kulübü tarafından söyleşinin moderatörü ve organizasyonunu gerçekleştiren Öğr. Gör. Mustafa Bilirdönmez'e teşekkür plaketi takdim edildi. - AĞRI

