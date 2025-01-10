Erzincan'daki Göyne Barajı Kar ve Buzla Kaplandı

Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı akarsular ve göletler buz tuttu.

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15'e düştüğü Çatalarmut köyünde bulunan, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Göyne Barajı'nın büyük kısmı kar ve buzla kaplandı.

Yaz mevsiminde yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan barajdaki balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.

Büyük bölümü kar ve buzla kaplanan baraj gölü dronla görüntülendi.