Erzincan'da Uluslararası Sempozyum Başladı

Erzincan'da Uluslararası Sempozyum Başladı
Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı 'Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu' gerçekleştirildi. Sempozyum, kültürel etkinlikler ve çeşitli konuşmalarla devam ederken, Anadolu'nun kimlik ve medeniyet üzerindeki etkileri tartışılıyor.

Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun müzik dinletisiyle devam eden programda EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun ilkokul öğrencileriyle hazırladığı sanatsal faaliyet izleyicilerle buluşturuldu.

Vali Hamza Aydoğdu programda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kaderinin yalnızca bir fetihle değil, bir gönül inkılabıyla değiştiğini söyledi.

Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli etkenlerin olduğunu belirten Aydoğdu, "Türkleşme, bir toprağın el değiştirmesi değil, bir ruhun yerleşmesidir. Oğuz çadırlarının gölgesinde büyüyen çocuklar yalnızca yeni bir yurt değil, yeni bir insanlık dili kurdular. O dilde merhamet, adalet, dua vardı. Anadolu, kılıçla değil kalemle, gönülle, türküyle, nefesle Türkleşti." dedi.

Aydoğdu, minarelerden yalnız ezan değil, bir medeniyetin sesinin yankılandığını dile getirerek, "Her çeşmede yalnız su değil, bir duanın bereketi akar. Türkleşme, bir kimlikle birlikte bir vicdan inşasıydı. Bu vicdanı taşıyan şehirlerden biri de Mengücek Gazi'nin sancak diktiği, ilmin, irfanın ve merhametin birlik ve beraberliğin şehri Erzincan'dır." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da Mengücek Gazi'nin 1072'de bu toprakları fetheden önemli bir komutan olduğunu anımsattı.

Aksu, vakıfların geçmişine işaret ederek, "Ecdadımız fethettiği toprağı bırakmayı düşünmemiş, vatan kılmak, nizam verebilmek, adalet getirebilmek için çeşitli kurumları inşa etmiş. Bunların belki en önemlisi vakıflar olmuş. Arşiv taramamızda tüm Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında toplamda 62 bin vakıf kurulmuş ve şu ana kadar ulaşabildiğimiz 462 tanesi Erzincan ve çevresinde kurulmuş. Medeniyetin önemli bir şehri olması nedeniyle istedik ki bu güzellikleri akademik bir toplantı ile taçlandıralım." diye konuştu.

Kentin kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalacağına işaret eden Aksu, şöyle konuştu:

"Nasıl Sultan Alparslan Anadolu topraklarını bize yurt kılabilmek için bu topraklara geldiyse, kahramanca mücadele ettiyse, yine Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa nasıl Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardıysa ve özellikle Kazım Karabekir Paşa bu toprakları nasıl düşman işgalinden kurtardıysa bizler de Allah imkan verdiği müddetçe bu toprakların bağımsızlığı, birliği için gayret göstermeye devam edeceğiz."

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise düzenlenen toplantıda yalnızca bir tarihi dönemi değil, milletin kimliği, inanç dünyası ve kültürel varlığını şekillendiren büyük bir dönüşüm sürecinin konuşulacağını belirterek, "Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sadece askeri fetihlerin değil, gönüllerin fethinin, medeniyetin kökleşmesinin bir adıdır." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Mukaddes Emanetler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

23 ülkeden 180 katılımcı ile 4 salonda süren sempozyum 18 Ekim'de son bulacak.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
