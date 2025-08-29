Erzincan'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen "Terzibaba Külliyesi" hizmete açıldı

Erzincan'da hayırseverlerin desteğiyle yapımına 2019'da başlanan "Terzibaba Külliyesi" törenle hizmete açıldı.

2 bin metrekarelik taban oturum alanı ve 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla 2019'da yapımına başlanan "Terzibaba Külliyesi"nde cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane bulunuyor.

Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan külliye, Diyanet İhtisas Merkezi olarak hizmet verecek.

Ailesinin en büyük bağışçısı olduğu Terzibaba Külliyesi'nin açılış programında konuşma yapan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 1780-1847 yıllarında Erzincan'da yaşayan Terzibaba için vefa gösterdiklerini söyledi.

Asıl adı Muhammed Vehbi olan Terzibaba'nın, vatandaşlara ve özellikle gençlere büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Yıldırım, "Onu (Terzibaba) başlangıçta bir terzi olarak küçümseyenler, ferasetini gördükten sonra ve derin maneviyatını hissettikten sonra daha fazla saygı duymaya başlamışlardır. Bu ülkenin manevi hayatına çok büyük katkılar sağlamıştır. Ölümünden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen, her gün, her yıl akın akın insanlar onun manevi huzurunda gelip dua etmekte ve Cenab-ı Hakk'a şükürlerini, nimetlerini, beyan etmektedir." dedi.

"Birçok zafer bu topraklarda gerçekleşmiştir"

Ağustosun zaferlerle dolu bir ay olduğunu dile getiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağustos deyince adeta tüylerimiz diken diken oluyor. Ayrıca gururumuz da tavan yapıyor. Çünkü ağustos zaferler ayıdır. Malazgirt Zaferi, Çaldıran Zaferi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi Anadolu topraklarının bekasını garanti altına alan birçok sefer, birçok zafer bu topraklarda gerçekleşmiştir. Bu vesileyle bize Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'dan, düşmanı bu temiz topraklardan kovan, Anadolu'yu yeni Türkiye Cumhuriyeti ile buluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu arada bu topraklara, bu millete hizmet eden o büyük insanlara, tüm şehitlerimize bu mübarek günde Allah'tan rahmet diliyorum. Şükranlarımı iletiyorum."

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu millet zor günde, dar günde ayrılıkları bir tarafa bırakarak birlik beraberlik içerisinde ülke için millet için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Bunun birçok örneği vardır. En son örneklerden biri 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz'da mezhep, meşrep, parti gözetimi olmaksızın ay yıldızlı bayrağını alan herkes meydanları doldurmuş ve alçak FETÖ örgütünün kalkışmasına en güçlü şekilde karşı durmuştur. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Cumanız mübarek olsun Terzibaba'nın maneviyatını ilelebet yaşatacak bu güzel eser de şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

"Tevazu üstüne inşa etmiş bir gönül insanıdır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Terzibaba'yı anmak ve adını yaşatmak için bir arada olduklarını ifade etti.

Mumcu, "Terzibaba Hazretleri bu topraklarda dünyaya gelmiş, hayatını dürüstlük, samimiyet ve tevazu üstüne inşa etmiş bir gönül insanıdır. Çocuk yaşta iş hayatına atılmış, emeğin, helal lokmanın değerini yaşamıyla bizlere göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ise külliyenin eğitim için kullanılmasının isabetli bir karar olduğunu belirterek, "İnşallah bütün dünyaya hemen karşımızdaki kabrinden 'Vallahi dünya için Allah demem' sedası yankılanan Terzibaba'ya layık nesiller yetişmesine katkı sunmak üzere inşallah Erzincan'ın maneviyatına, güzelliklerine küçük de olsa bir güzellik daha ilave etmek üzere bu binada tahsis edilmiş oldu." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da Terzibaba'nın sadece Erzincan'ın değil, Türkiye'nin manevi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aksu, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu mabedin gelecek kuşaklara inşallah hayırlı nesiller yetiştirmesi için bu kabristana gelenlerin ibadetlerini rahat yapmaları için bu müessesin ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Açılışa, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.