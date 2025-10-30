Haberler

Erzincan'da Aşık Davut Sulari Sempozyumu Başladı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen 'Kureyşan Ocağı ve Aşık Davut Sulari Sempozyumu', Erzincan'da başlatıldı. Etkinlik, Alevi-Bektaşi geleneğini ve birlikteliği kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Erzincan'da 2 gün sürecek "Kureyşan Ocağı ve Aşık Davut Sulari Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, belediyenin katkısı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ev sahipliğinde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinden Anadolu'ya sesini ulaştıran Aşık Davut Sulari'yi anmak için bir arada olduklarını söyledi.

Alevi'siyle, Sünni'siyle asırlardır birlik içinde yaşadıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

" Davut Sulari'nin ömrü işte bu birlik ve beraberliğin inşası için geçmiştir. Onun sazında barış, onun sözünde vuslat, onun nefesinde kardeşlik vardır. Davut Sulari, sazını omzuna, duasını diline, muhabbetini gönlüne alıp diyardan diyara yürüyen bir hakikat yolcusuydu. Onun türkülerinde ayrılık değil kavuşmak, kin değil muhabbet, dert değil derman vardı. Sulari, yalnızca bir Alevi dedesi değil, aynı zamanda Sünni'siyle, Alevi'siyle bu toprakların kardeşlik mayasıydı. Biz bugün burada yalnızca bir ozanı anmıyoruz. Biz bugün burada, onunla birlikte yeniden kardeşliği, sevgiyi, umudu yaşamak için bulunuyoruz."

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise Alevi-Bektaşi geleneğinin insanı merkeze alan bir irfan ve medeniyet mirası olduğunu belirterek, "Bu mirasın Anadolu'da kök salmış en kadim ocaklarından biri olan Kureyşan Ocağı tarih boyunca tıpkı diğer ocaklarımız gibi 'el ele, el hakka' düsturuyla birlik, sevgi, adalet ve hakikat yolunu temsil etmiştir. Aşık Davut Sulari ise Kurayşan silsilesinin irfanı, bir sesi olarak nefeslerinde halkın diliyle hakikati söylemiş, söyledikleri sazının telleri ile kurduğu gönül bağının tınısı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun yalnızca bir anma etkinliği değil, Alevi ocak sisteminin ilimle, kültürle ve sanatla yoğrulması bakımından büyük öneme sahip bir buluşma olduğunu dile getiren Ersin, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz kültürel etkinlikler toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki kardeşlik bağını geliştirmektedir. Bu buluşma bizler için geçmişin mirasçıları olarak hem yüzyıllardır gönülleri birleştiren Kureyşan Ocağı'nın yolunda hem de 'sazım konuşur, dilim susar' diyen Davut Sulari'nin nefesine layık neticeler elde edeceğiz. Bu birlikteliğimizin ortaya konacak fikirler ile somut sonuçlar vermesini ve Anadolu'nun ruhunu yeniden anlamamıza, geçmişle gelecek arasında köprü kurmamıza vesile olacağına inancım tamdır."

Konuşmaların ardından program kapsamında Aşık Davut Sulari'nin türküleri seslendirildi.

Sempozyum yarın yapılacak oturumlar ve şehir gezisi ile son bulacak.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Alevi dedeleri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
