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Fethiye'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısı sesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Osman K., av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan, eşi ve kızına ateş açtı. Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti, anne ve kızı yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Eldirek Mahallesi'nde komşular arasında bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başladığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüdü.

Osman K. (62), av tüfeğiyle komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi Emine Çalışkan (40) ve kızları Ecrin Çalışkan'a (13) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Çalışkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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