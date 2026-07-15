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Erzincan'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı

Erzincan'da 15 Temmuz Anma Merkezi Açıldı
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Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı nedeniyle İl Halk Kütüphanesi'nde oluşturulan anma merkezi törenle açıldı. Vali Hamza Aydoğdu, merkezin darbe girişiminin acılarını değil, milletin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği direnişi anlattığını belirtti. Dijital projeksiyon, sanal gerçeklik ve sergilerin yer aldığı merkez, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Valilik öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda İl Halk Kütüphanesi'nde oluşturulan merkezin açılışına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, dijital projeksiyon uygulamaları, kronolojik hafıza alanı ile 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf ve kitap sergilerini dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, merkezin 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlandığını söyledi.

Merkezde, darbe girişiminin acılarının değil, milletin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği direnişin anlatıldığını belirten Aydoğdu, vatandaşları anma merkezini ziyaret etmeye davet etti.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zorlu süreçlerin iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Aydoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi badirelerden geçerek bugüne geldiğini iyi bir şekilde idrak edersek ve bunu bizden sonraki kuşaklara aktarabilirsek, benzer ihanetlerin yaşanmaması adına önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş oluruz." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Aydoğdu, devlet ve bayrağa bağlılığın her türlü tehdide karşı en büyük güç olduğunu vurguladı.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirten Aydoğdu, gazilere de sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Merkezde yer alan dijital projeksiyon uygulamaları, sanal gerçeklik deneyimi, kronolojik hafıza alanı ile fotoğraf ve kitap sergisi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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