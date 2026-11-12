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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Türk dünyası kültürel miras sergileri açıldı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Türk dünyası kültürel miras sergileri açıldı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen kongre kapsamında Türk dünyasının kültürel mirasını yansıtan resim ve el sanatları sergileri açıldı. Sergilerde öğrencilerin hazırladığı eserlerde geleneksel motifler, kültürel semboller ve kadın figürleri öne çıktı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında, Türk dünyasının kültürel mirasını yansıtan resim ve geleneksel el sanatları sergileri açıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında Türk dünyasının kültürel zenginliğini yansıtan sergiler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kongre programı çerçevesinde düzenlenen sergilerin açılışına protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılışın ardından sergi alanını gezen katılımcılar, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan resimleri inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Türk kültürünün tarihsel ve sanatsal birikimini yansıtan resimlerde geleneksel motifler, kültürel semboller ve kadın figürleri ön plana çıktı.

Üniversite Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Taşkesen, sergilenen eserlerin sanatsal özellikleri ve taşıdığı kültürel anlamlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Resim sergisinin yanı sıra Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait geleneksel kıyafetler, el sanatları, dokuma ürünleri ve kültürel motiflerle süslenmiş eserler de sergilendi.

Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini sanat ve geleneksel el sanatları aracılığıyla buluşturan sergilerin, kongrenin bilimsel programına kültürel ve sanatsal katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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