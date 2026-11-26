Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) 14 yıl önce yalnızca 6 bitki türünün bulunduğu yerleşkesi, 65 farklı türden 7 bin bitkiyle arıların, kuşların ve kelebeklerin de yaşamını sürdürebildiği doğa dostu bir alana dönüştürüldü.

İlk oluşturulduğu dönemde yalnızca 6 bitki türünün yer aldığı üniversite yerleşkesinde, 2012 yılında başlatılan ekolojik peyzaj çalışmaları kapsamında kapsamlı bir yeşillendirme çalışması yürütüldü.

Bu doğrultuda kampüs genelinde ıhlamur, iğde ve ateş dikeni başta olmak üzere farklı bitki türleri toprakla buluşturularak tüm canlıların faydalanabileceği doğal yaşam alanları oluşturuldu.

Yaklaşık 14 yıldır sürdürülen çalışmalarla yerleşkedeki bitki çeşitliliği 65 türe, bitki sayısı ise 7 bine ulaştı. Çalışmayla insanların gölgelik alanlarda vakit geçirmesinin yanı sıra kuşların, arıların ve kelebeklerin de beslenebileceği alanlar oluşturulması hedeflendi.

Üniversitenin ekolojik peyzaj çalışmaları, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında da bilim dünyasına sunuldu.

Kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

"Biyoçeşitliliğe Dost ve İklim Dirençli Kampüs" adıyla tanıtılan proje kapsamında yerel bitki türlerinin korunması, bitki çeşitliliğinin artırılması ve doğa temelli çözümlerin kent genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çalışmalarını yerleşke dışına da taşıyan üniversite, Erzincan'daki 15 farklı okulun bahçesinde "meyvesi yenilebilir bahçe" uygulamalarını hayata geçirdi.

Anaokulundan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen dikim çalışmalarında, meyvesi yenilebilir bitki türleri okul bahçeleriyle buluşturuldu.

Uygulamalarla çocukların ve gençlerin bitkilerin büyüme süreçlerini ve mevsimsel değişimleri yakından gözlemlemesi, doğayla bağ kurması ve küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazanması amaçlandı.

Daha önce yerleşkede sadece 6 farklı bitki türü vardı

EBYÜ Üzümlü Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi, Peyzaj Mimarı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Askan, AA muhabirine, üniversitedeki peyzaj çalışmalarının 2012 yılı itibarıyla başladığını ve bitki varlığının son derece kısıtlı olduğunu söyledi.

Rektörlüğün destekleriyle yerleşkeyi tüm canlılara hitap eden bir ekosisteme kavuşturduklarını ifade eden Askan, şöyle konuştu:

"Buraya ilk geldiğimizde sel yatağı üzerine kurulan bir alan olan yerleşkemizde yaklaşık 6 farklı bitki türü vardı, onun haricinde herhangi bir bitki varlığı söz konusu değildi. Biz bu alanda yaklaşık 14 yıl içerisinde 65 farklı tür ve 7 bine ulaşan bitki çeşitliliğiyle peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdik. Projemizin temel amacı sadece insan odaklı bir peyzaj alanından ziyade, tüm canlılara hitap eden bir tasarım oluşturmaktı. Yani sadece insanların gölge amaçlı kullanabileceği mekanlardan ziyade arıların, kelebeklerin, kuşların ve diğer canlıların da faydalanacağı bir alan geliştirdik. İşte ıhlamur türlerimizle, ateş dikenleriyle, iğde bitkisiyle ve farklı türleri kullanarak alanı daha biyodost hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Arı popülasyonuna çok büyük bir katkı sağladı"

Yerleşkedeki bitki çeşitliliğinin çevredeki tarımsal üretime ve arıcılığa doğrudan katkı sunduğunu belirten Askan, "Özellikle kampüsümüzün ana aksları üzerinde bulunan ıhlamur ağaçlarının, haziran ayında çiçek açmasıyla beraber arı popülasyonuna çok büyük bir katkı sağladı. Bunu nasıl gözlemledik? Çevrede, Yalnızbağ beldesinde arıcılık yapan kişilerle görüştüğümüzde, 'Hocam, buraya dikmiş olduğunuz ıhlamurlardan sonra arı popülasyonumuzda artış ve verimde de artış oldu.' bilgisini bize ilettiler. İlk kurulduğu anda herhangi bir bitki varlığı bulunmayan kampüsümüz, 14 yıllık süreçte oluşturmuş olduğumuz biyodost peyzaj anlayışıyla bugün hem arılara hem kelebeklere hem de kuşlara hizmet eden canlı bir ekosistem haline geldi." diye konuştu.

Askan, üniversitede elde edilen bu deneyimi uluslararası platformlara ve kent geneline yaydıklarını anlatarak, "Biyoçeşitliliğe Dost ve İklim Dirençli Kampüs" projelerini COP31'de de tanıttıklarını bildirdi.

Ayrıca Prof. Dr. Hasan Yılmaz tarafından geliştirilen 'Biyodost' yaklaşımını Erzincan kent ölçeğinde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerinden bahseden Askan, "Yerel bitki türlerini koruyarak, bitki çeşitliliğini artırarak ve doğa temelli çözümleri kent geneline yayarak Erzincan'da biyoçeşitliliğe dost ve iklim değişikliğine dirençli alanlar oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Projenin eğitim ayağı kapsamında kentteki 15 okulda öğrencilere uygulamalı doğa eğitimi verdiklerini dile getiren Askan, "Okul bahçelerinde 'edible garden' yani meyvesi yenilebilir bahçelerin uygulamalı temellerini oluşturduk. Bu kapsamda öğrencilere bitki dikimini, bitkinin büyümesinin gözlemlenmesini ve mevsimsel geçişin sembolü olan bitkilerin daha iyi algılanabilmesini sağladık. Aynı zamanda çocuklarımızın doğayla bağ kurmalarını ve küçük yaşlardan itibaren çevre bilincini kazanmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA