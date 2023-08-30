Erol Evgin, İlhan Şeşen'in şarkısını İstanbul Erkek Lisesi'nde klipledi

Erol Evgin'in, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği, 'Sevdiklerim 2' albümünden sözleri ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan 'Sen Benim Şarkılarımsın' isimli şarkı sanatçının 7 yıl öğrenim gördüğü okulu İstanbul Erkek Lisesi'nde, Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğinde kliplendirildi. Erol Evgin, İlhan Şeşen ile olan tatlı bir anısını da paylaştı.

Erol Evgin'in, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği, "Sevdiklerim 2" albümünden sözleri ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan "Sen Benim Şarkılarımsın" isimli şarkı sanatçının 7 yıl öğrenim gördüğü okulu İstanbul Erkek Lisesi'nde, Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğinde kliplendirildi.

Bir Tatlı Anı

Erol Evgin; "İlhan, gençlik yıllarından arkadaşım. Ben mimarlık okudum, o hukuk.. Avukatlıktan müziğe döndüğü yıllarda bir gün gitarını alıp, bize geldi. Bana yeni bestelerini çalarken, birkaç bestesi için;

'İlhan, bu besten çok güzel okumak isterim' dedim, 'Onu ben okuyacağım' dedi. Bir türlü bir bestesini okuyamamıştım. Bu albümü hazırlarken; 'Nihayet bir şarkımı okudun' dedi, gülüştük" sözleriyle tatlı bir anısını paylaştı.