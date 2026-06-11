Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları koşmaya başladı

Kayseri'de Erciyes'in yaylaları, karların erimeye başlamasıyla yeniden yılkı atlarını ağırlıyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'in eteklerindeki yaylalarda yaşayan ve kışın sert geçmesi nedeniyle bu mevsimde meralara inen yılkı atları, karların erimeye başlaması ve havaların ısınmasıyla tekrardan zirvelerin yolunu tuttu.

Yaşam alanları yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaylalar olan atlar, kar ve yeşilliğin bir arada görüldüğü bölgede özgürce dolaşıyor.

Taylarıyla sürü halinde gezinen atlar dronla görüntülendi.

Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Muhammed Koçak, AA muhabirine, Derneğin 2021 yılında yılkı atlarını korumak için kurulduğunu söyledi.

Atlar için baharın yeni geldiğini belirten Koçak, yağışların çok olması nedeniyle Erciyes'in yaylalarında yeşilliğin bu sene bol olduğunu ifade etti.

Koçak, karlar eridikçe yılkı atlarının zirvelere doğru çıktığını dile getirerek, "Bu sene taylarımız da çok. Bereketli bir sezon geçti. 20 de tayımız var. Yılkı atı sayımız 80'e ulaştı. Doğumlarla beraber bu yıl muhtemelen 80'i geçecek. Yılkı atlarını bir yerde durduramayız. Karlar eridikçe yukarıya çıkıyorlar." diye konuştu.

Erciyes'in bu hayvanlar için önemli bir yaşam merkezi olduğunu belirten Koçak, atları bu zirvelerde görmenin herkesi mutlu ettiğini söyledi.