Bodrum'da emekli polis memuru "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Zekeriya İlhan, 'Aynadaki Yalan' isimli ikinci şiir kitabını okuyucularıyla buluşturdu. İlk kitabında olduğu gibi bu kitabında da sevgi, aşk ve doğa temalarını işleyen İlhan, yeni eserlerini yazmaya devam ediyor.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce görev yapan ve iki yıl önce emekli olan Elazığlı şair polis memuru İlhan, lise yıllarında Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinden etkilenerek şiir yazmaya başladı.

Sevgi, aşk ve doğa üzerine 300'e yakın şiiri bulunan ilk kitabını da 2021'de çıkaran İlhan, 90 şiirinin yer aldığı "Aynadaki Yalan" kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Şairin kitabında akademisyenlerin kitap incelemelerine ilişkin görüşleri de yer alıyor.

İlhan, gazetecilere, Edebiyata yoğunlaştığını şiir ve hikaye kitabı yazımı için çalıştığını söyledi.

2023'te emekli olduğunu anlatan İlhan, "Alnımın akıyla 32 yıl vatana hizmet ettim. Vatan borcumun bir kısmını bitirdik, gerisi devam ediyor. Yeni kitaplar ve şiirler yazarak belli insanlara hizmet etme çabasındayım. 4 yıl aradan sonra şiir kitabım okuyucularla buluştu." dedi.

Kitapta çocukluk yıllarında yazdığı şiirlerinin de olduğunu ifade eden İlhan, yeni bir şiir kitabı hazırlı olduğunu dile getirdi.

