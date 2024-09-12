Üye Girişi
Haberler

Emekli Astsubay, Model Uçak Atölyesiyle Havacılık Tutkusunu Gelecek Nesillere Aktarıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken emekli olan Selim Nohutcu, çocukken başlayan havacılık sevgisini model uçak atölyesiyle gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Model uçaklarla yarışmalara katılan Nohutcu, aynı zamanda eğitimler vererek havacılık tutkusunu katılımcılara aktarıyor.

Eskişehir'de hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken 2 yıl önce astsubaylıktan emekliye ayrılan 49 yaşındaki Selim Nohutcu, çocukken başlayan havacılık sevgisini kurduğu model uçak atölyesiyle gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Radyo kontrollü model uçak tutkusu çocukken başlayan Nohutcu, Türk Hava Kuvvetlerinde 28 yıl boyunca astsubay olarak görev yaptı.

Çeşitli kurslara katılıp, eğitimler aldıktan sonra radyo kontrollü model uçak branşında yarışmalara katılan Nohutcu, Eskişehir'de kurulu 1. Ana Jet Üs Komutanlığında hava trafik kontrolörlüğü görevini yaparken 2022 yılında emekli oldu.

Emekli olur olmaz hobi olan model uçaklarla ilgili Eskişehir Model Uçak Atölyesi'ni kuran Nohutcu, burada modellediği radyo kontrollü uçaklarla yarışmalara katılıyor.

Bazı kurum ve okullarla işbirlikleri yapan emekli astsubay, model uçak konusunda eğitimler vererek havacılık tutkusunu katılımcılara aktarıyor.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki uçaklar ile İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçakların bazılarının modellerinden oluşan koleksiyonu bulunan Nohutcu, Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar TB2 gibi yerli hava araçlarının modellerini de hazırlıyor.

Evli ve bir çocuk babası Selim Nohutcu, AA muhabirine, çocukluğundan beri radyo kontrollü model uçaklarla ilgilendiğini söyledi.

Yarışmalara katıldığı bütün model uçakların tasarımlarından motorlarına kadar yapabildiğini anlatan Nohutcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl eylül ayında kurulumuna başladığım atölyeyi yılbaşında faaliyete geçirdim. Model uçak konusunda eğitim ve kurslar veriyorum. Hobimi iş haline getirdim. Havacılık bir sevda. Bu coşkuyu çocuklara ve gençlere aktararak havacılık sevgisinin artmasını sağlamak istiyorum. Eskişehir, Türkiye'nin en önemli havacılık merkezi. Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli üssü burada kurulu. Bu kent havacılığın beşiği. Böyle bir kentte havacılığın başlangıç noktası olan model uçaklarla ilgili bir atölye kurmaktan mutluyum."

Nohutcu, atölyesinin kapısının yediden yetmişe herkes için açık olduğunu dile getirerek, herkesin model uçaklarını atölyesinde yapabileceğini ifade etti.

"Yerli hava araçlarının modellerine ilgili çok fazla oluyor"

Selim Nohutcu, model uçakları "balsa" denilen hafif bir ağaçtan yaptığını, daha sonra cam fiber, karbon ve farklı yapıştırıcılarla bunların bir bütün haline getirdiğini belirtti.

Özel tasarımlar yaptığını söyleyen Nohutcu, "3 boyutlu yazıcı sayesinde çeşitli maket uçaklar yapıyorum. Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar TB2 gibi tasarımların da modellerini hazırlıyorum. Yerli hava araçlarının modellerine ilgili çok fazla oluyor. Bu modellere koleksiyonerler ya da hediye etmek isteyenler ilgi gösteriyor." dedi.

Selim Nohutcu, plastik model uçak kitleri çıktığında hemen modellemesini yaptığını, modeli hazırlayıp isteyenlerin hizmetine sunduğunu belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindekiler ile İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçakların bazılarının modellerinden oluşan koleksiyonunun bulunduğu bilgisini veren Nohutcu, "Aksungur insansız hava aracı ile Kızılelma'nın plastik kitlerini dört gözle bekliyorum. Onlar da çıkarsa koleksiyona katacağım. Model uçakları yapıp vitrine koymak güzel bir heyecan." diye konuştu.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Kültür Sanat

Kültür Sanat Teknoloji trafik Güncel Çocuk Selim

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

Narin'i nasıl öldürdüler? Cinayetteki kilit soruyu 'dedektif böcekler' çözecek

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır?
title