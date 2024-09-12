Emekli Astsubay, Model Uçak Atölyesiyle Havacılık Tutkusunu Gelecek Nesillere Aktarıyor

Eskişehir'de hava trafik kontrolörü olarak görev yaparken 2 yıl önce astsubaylıktan emekliye ayrılan 49 yaşındaki Selim Nohutcu, çocukken başlayan havacılık sevgisini kurduğu model uçak atölyesiyle gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Radyo kontrollü model uçak tutkusu çocukken başlayan Nohutcu, Türk Hava Kuvvetlerinde 28 yıl boyunca astsubay olarak görev yaptı.

Çeşitli kurslara katılıp, eğitimler aldıktan sonra radyo kontrollü model uçak branşında yarışmalara katılan Nohutcu, Eskişehir'de kurulu 1. Ana Jet Üs Komutanlığında hava trafik kontrolörlüğü görevini yaparken 2022 yılında emekli oldu.

Emekli olur olmaz hobi olan model uçaklarla ilgili Eskişehir Model Uçak Atölyesi'ni kuran Nohutcu, burada modellediği radyo kontrollü uçaklarla yarışmalara katılıyor.

Bazı kurum ve okullarla işbirlikleri yapan emekli astsubay, model uçak konusunda eğitimler vererek havacılık tutkusunu katılımcılara aktarıyor.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki uçaklar ile İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçakların bazılarının modellerinden oluşan koleksiyonu bulunan Nohutcu, Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar TB2 gibi yerli hava araçlarının modellerini de hazırlıyor.

Evli ve bir çocuk babası Selim Nohutcu, AA muhabirine, çocukluğundan beri radyo kontrollü model uçaklarla ilgilendiğini söyledi.

Yarışmalara katıldığı bütün model uçakların tasarımlarından motorlarına kadar yapabildiğini anlatan Nohutcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl eylül ayında kurulumuna başladığım atölyeyi yılbaşında faaliyete geçirdim. Model uçak konusunda eğitim ve kurslar veriyorum. Hobimi iş haline getirdim. Havacılık bir sevda. Bu coşkuyu çocuklara ve gençlere aktararak havacılık sevgisinin artmasını sağlamak istiyorum. Eskişehir, Türkiye'nin en önemli havacılık merkezi. Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli üssü burada kurulu. Bu kent havacılığın beşiği. Böyle bir kentte havacılığın başlangıç noktası olan model uçaklarla ilgili bir atölye kurmaktan mutluyum."

Nohutcu, atölyesinin kapısının yediden yetmişe herkes için açık olduğunu dile getirerek, herkesin model uçaklarını atölyesinde yapabileceğini ifade etti.

"Yerli hava araçlarının modellerine ilgili çok fazla oluyor"

Selim Nohutcu, model uçakları "balsa" denilen hafif bir ağaçtan yaptığını, daha sonra cam fiber, karbon ve farklı yapıştırıcılarla bunların bir bütün haline getirdiğini belirtti.

Özel tasarımlar yaptığını söyleyen Nohutcu, "3 boyutlu yazıcı sayesinde çeşitli maket uçaklar yapıyorum. Milli Muharip Uçak KAAN ve Bayraktar TB2 gibi tasarımların da modellerini hazırlıyorum. Yerli hava araçlarının modellerine ilgili çok fazla oluyor. Bu modellere koleksiyonerler ya da hediye etmek isteyenler ilgi gösteriyor." dedi.

Selim Nohutcu, plastik model uçak kitleri çıktığında hemen modellemesini yaptığını, modeli hazırlayıp isteyenlerin hizmetine sunduğunu belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindekiler ile İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan uçakların bazılarının modellerinden oluşan koleksiyonunun bulunduğu bilgisini veren Nohutcu, "Aksungur insansız hava aracı ile Kızılelma'nın plastik kitlerini dört gözle bekliyorum. Onlar da çıkarsa koleksiyona katacağım. Model uçakları yapıp vitrine koymak güzel bir heyecan." diye konuştu.