Elazığ'da Yöresel Lezzetler Yarıştı: 'Annemin Elinden' Etkinliği Büyüledi

Yöresel lezzetler Elazığ'da yarıştı: 'Annemin Elinden' büyük beğeni topladı

ELAZIĞ - Türkiye gastronomi sıralamasında ikinci sırada yer alan Elazığ'da, 'Annemin Elinden' yemek yarışması büyük ilgi gördü. Çatalçeşme İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte anneler, Harput köfte, Palu tava ve taş ekmek tatlısı gibi 15 geleneksel lezzeti jüriye sundu.

Türkiye'nin gastronomi sıralamasında ikinci sırada yer alan Elazığ'da, yöresel mutfağın tanıtımına katkı sunan örnek bir etkinlik gerçekleştirildi. Çatalçeşme İlkokulu tarafından düzenlenen 'Annemin Elinden' adlı yemek yarışmasında anneler, Elazığ'a özgü lezzetleriyle hünerlerini sergiledi. Öğrencilere sağlıklı beslenme bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Harput köfte, Palu tava, dolangar, gömme, taş ekmek tatlısı, içli köfte gibi Elazığ mutfağının özgün tatları jüri ve katılımcıların beğenisine sunuldu. Toplamda 15 yöresel yemek jüri tarafından değerlendirilirken, yarışmacı velilerin büyük bir özenle hazırladığı yemekler görselliği ve lezzetiyle dikkat çekti. Etkinlik süresince renkli ve samimi anlar yaşanırken, öğrenciler de annelerinin el emeğiyle hazırladığı yemekleri heyecanla izledi.

Bu tarz etkinliklerle hem kültürel değerlerin yaşatılmasını hem de öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını amaçladıklarını ifade eden Çatalçeşme İlkokulu Müdürü Hüseyin Avni Akman, "Milli Eğitim Bakanlığı'mız geçen sene 'Köklerden Geleceğe' parolasıyla Türkiye Yüzyılı maarif modeli diye yeni bir eğitim sistemine geçti. Bu bir süreç ama biz okul olarak 3 senedir bu çalışmaları yapıyorduk. Özellikle bu sistemde kültür çok önemli. Kültürü ön plana bir sistem. Kültürün bir parçası da bilindiği üzere yemek. Son zamanlarda kentlerde bazen de kırsal alanlarda bile artık hazır gıdalara, sipariş usulü yemeklere çocuklar yönlenmiş bulunmakta. Biz hem bu yöresel yemek geleneğimizi yaşatmak hem de bu kötü giden kültürü önlemek amacıyla ilimizde böyle bir çalışma başlattık. Kültür çalışmamızın son noktasını bu yemek yarışması ile noktalamak istedik. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Velilerimizin katılımı da bayağı iyi" dedi.

Yarışmaya katılan velilerden Ayşegül Özdemir, " Öncelikle Elazığ mutfağını tanıtmak amaçlı buradayız. İçli köfte, mutfağımızın en önde gelen baş yemeklerinden bir tanesidir. Anadolu mutfağında da birinci sırda olduğunu düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazansın, arkadaşlarımı da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ yöresine ait Palu tava yaparak yarışmaya katılan Necla Büşra Çelik, "Kendime güveniyorum. İddialıyım ve inşallah birincilik alırım. Bu etkinlikte emeği müdürümüze teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yarışmaya katılan annesine güvendiğini dile getiren öğrencilerden Eymen Özdemir ise " Annem baklava yaptı. İnşallah yarışmayı kazanır. Annemin yemeklerini seviyorum. Bu yarışmada da iddialıyız" dedi.

Diğer öğrenciler de yarışmanın düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Lezzet, yöresel ürün kullanımı, sunum ve görsellik ve dengeli beslenme ilkelerine uygunluk kategorilerine göre jürilerden en yüksek puanı alarak birinciliği elde yarışmacı ise Palu Tava yemeği ile Necla Büşra Çelik oldu.