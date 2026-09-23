Haberler

El Salvadorlu müzik grubu OPUS 503, 26 Eylül'de Marmaris'te sahne alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Salvadorlu pop-lirik vokal grubu OPUS 503, 26 Eylül'de Marmaris'te konser verecek. Marmaris Belediyesi ve El Salvador'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen konser 19.00'da Belediye Limanı mendirek alanında başlayacak; grup 'Üsküdar'a Gider İken'i de seslendirecek.

El Salvador'un pop-lirik vokal grubu "OPUS 503", "Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador" turnesi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde müzikseverlerle buluşacak.

Marmaris Belediyesi ile El Salvador'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen konser, 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

El Salvador hükümetinin desteğiyle yürütülen uluslararası turne kapsamında Türkiye'ye gelen grup, Ankara ve İstanbul'un ardından Marmaris Belediye Limanı mendirek alanında sahne alacak.

Jose Guerrero, Mauro Iglesias ve Esau Osorio'dan oluşan grubun, pop ve klasik müziği harmanlayan repertuvarının yanı sıra Türk müziğinin bilinen eserlerinden " Üsküdar'a Gider İken" şarkısını da seslendireceği belirtildi.

Saat 19.00'da başlayacak konser, mendirek alanının yanı sıra çevredeki işletmelerden de izlenebilecek.

Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

Pezeşkiyan'dan BM kürsüsünde nükleer resti: İzin vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür

Boşanma aşamasındaki eşinin hayatını kararttı! Özrü kabahatinden büyük
Ankara'da aquapark ölümünde yeni rapor: İşletme sahibi ve görevliyi tali kusurlu buldu

Aquaparkta 9 metreden düşüp ölmüştü! Yeni rapor her şeyi değiştirdi
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı