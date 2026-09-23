El Salvadorlu müzik grubu OPUS 503, 26 Eylül'de Marmaris'te sahne alacak

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El Salvador'un pop-lirik vokal grubu "OPUS 503", "Palmiye ve Çiçekler Diyarı El Salvador" turnesi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde müzikseverlerle buluşacak.

Marmaris Belediyesi ile El Salvador'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen konser, 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

El Salvador hükümetinin desteğiyle yürütülen uluslararası turne kapsamında Türkiye'ye gelen grup, Ankara ve İstanbul'un ardından Marmaris Belediye Limanı mendirek alanında sahne alacak.

Jose Guerrero, Mauro Iglesias ve Esau Osorio'dan oluşan grubun, pop ve klasik müziği harmanlayan repertuvarının yanı sıra Türk müziğinin bilinen eserlerinden " Üsküdar'a Gider İken" şarkısını da seslendireceği belirtildi.

Saat 19.00'da başlayacak konser, mendirek alanının yanı sıra çevredeki işletmelerden de izlenebilecek.

Kaynak: AA