Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' ile Başladı

Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' ile Başladı
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Bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali, klasik bale eseri 'Kuğu Gölü' ile açıldı. Festival, yüksek seyirci ilgisiyle dikkat çekiyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali, klasik balenin en sevilen eserlerinden "Kuğu Gölü" balesiyle perdesini açtı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, festivalin ilk günden yüksek bir seyirci sayısına ulaşarak sanatseverlerin akınına uğradığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, geçen sezonun değerlendirmesini yaparak sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Sağtürk, "Geride bıraktığımız sezon, hem sanatsal üretkenlik hem de seyirci ilgisi bakımından olağanüstü bir dönemdi. Altı farklı şehirde yer alan müdürlüklerimizde 44 yeni eserle sahnelerimizi zenginleştirirken, daha önce hiç sahnelenmemiş yerli eserleri seyircimizle buluşturmanın gururunu yaşadık." ifadesini kullandı.

Sanatın toplumla kurduğu güçlü bağa dikkati çeken Sağtürk, yaz aylarını sanatla taçlandıran festivallerin başarısını da dile getirerek, kısa süre önce tamamlanan 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin ardından, Efes'te de benzer bir başarı beklediklerini belirtti.

Sağtürk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl salonlarımızı dolduran yoğun ilginin ardından bu yıl da aynı teveccüh ile salonlarımız dolup taştı. Geçen yıl 20 bin 500 kişinin üstünde bir seyirci sayısına ulaşan Efes Opera ve Balesi Festivalimiz bu yıl henüz festival başlamadan geçtiğimiz yılki bu sayıyı geride bırakmış bulunuyor. Seyirci sayısındaki bu artış bizleri ayrıca motive ediyor."

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce festivalin açılışında sahnelenen "Kuğu Gölü" balesi, Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde, konuk sanatçılar Iana Salenko ve dünyaca ünlü bale yıldızı Daniil Simkin başrolde sahne aldı.

Eserin koreografisi Marius Petipa ve Lev Ivanov'dan sonra Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a aitken, orkestrayı Tolga Taviş yönetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'a kadar birçok yabancı konuk sanatçının sahne alacağı birbirinden güzel eserlerle devam edecek.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Kültür Sanat
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