Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın projeleri beyaz perdede

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği projeler ile ilçenin değişim sürecini beyaz perdede anlatmayı planlayan ' Efeler'in Efesi' isimli sinema filminin çekimleri devam ediyor. Kamera karşısına geçen Başkan Atay, usta oyuncu Altan Erkekli ile birlikte aynı sahnede rol aldı.

Çekimleri 5 Haziran Pazartesi günü başlayan filmin ikinci gün seti Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda yapıldı. Oldukça keyifli anların yaşandığı çekimlerde Başkan Atay da filmdeki küçük bir sahnede rol aldı. Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen ismi Altan Erkekli ile aynı sahneyi paylaşan Atay, yönetimdeki başarısını setlere de taşıyarak yönetmen Veysel Diker'den tam not aldı. Efeler'in filmine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kente kazandırdığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Otizm Yaşam Merkezi ve Kitap Kafelerde devam edilecek.

Efeler'in Efesi filminin yönetmen koltuğunda oturan Veysel Diker, büyüdüğü topraklarda film çekmenin kendisini tazelediğini belirtti. Diker, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Güzel bir yolculuğun başlangıcındayız. Her şey yolunda ilerliyor. Efeler mutlu bir şehir. Bunun kıymetini bilmek gerek. Çok hoş bir kucaklaşma süreci yaşıyorum. Doğduğum şehirde film çekmekten çok mutluyum. Sanat, sinema, tiyatro ve müzik iyileştirir. Bu şehirde hepsi var. Efeler Belediyesi bu konuda çok başarılı. Başkan Mehmet Fatih Atay ile çalışmak bizi mutlu ediyor."

Filmin ilk bölümünde kameraların karşısına geçen usta oyuncu Altan Erkekli, proje ve rolü hakkında bilgi verdi. Erkekli, "Efeler Belediyesi'nin hizmetlerini anlatan bir yapım için buradayız. Dört bölümlük bir öykü olacak. İlk bölümde ben rol alacağım. Efeler'de büyüyen ve aktör olduktan sonra buradan uzaklaşan Ali karakterini canlandıracağım. Ali, Koronavirüs pandemisi döneminde; annesi, babası ve eşini kaybettikten sonra Efeler'e geri dönüyor. Ali'nin gözünden Efeler'in değişimini izleyicilere aktarmaya çalışacağım. Projenin hayata geçmesinde emek veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı. - AYDIN