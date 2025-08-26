Edirne'deki 547 Yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyona Kavuşuyor

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 547 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında 5,5 asırlık caminin toprak altında kalan yapıları, yürüyüş yolları ve haziresinde kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda toprak altındaki pek çok yapı gün yüzüne çıkarılırken, ekipler minare ile caminin içine ve dışına iskele kurarak çalışmalara başladı.

Kentin önemli tarihi yapılarından olan camide restorasyon kapsamında hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak, yürüyüş yolu gün yüzüne çıkarılıp ihya edilecek.

Cami rıhtımının da yapılmasıyla tarihte olduğu gibi Edirne Sarayı ve cami arasındaki kayık seferleri yeniden canlandırılacak ve yapı eski ihtişamına kavuşacak.

Vali Sezer incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, camide incelemede bulundu.

Cami ve haziresini gezen Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, AA muhabirine, tarihi yapının ihyası için başlatılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Yalı camisi özelliğindeki tarihi yapının eşsiz bir güzelliği olduğunu belirten Sezer, "Rivayete göre Osmanlı padişahları Edirne Sarayı'ndan kayıklarla Tunca kenarındaki bu camiye gelip ibadet ederdi. Burası tarihi anlamı olan çok güzel bir cami." dedi.

Sezer, caminin uzun yıllar ibadete kapalı ve metruk halde kaldığını hatırlattı.

Restorasyon çalışmalarının başlamasıyla caminin haziresindeki zenginliğin ortaya çıktığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Hazirenin üstü zaman içinde yaklaşık 2 metre kadar nehrin getirdiği kumla kaplanmıştı. Kazı çalışması yaptığımızda pek çok önemli şahsiyetin burada meftun bulunduğunu öğrendik. Bir taraftan mezar taşlarını okuyarak, hazirede bulunan kişilerin kimler olduğunu göreceğiz. Burada padişah çocuklarının, sadrazamların ve büyük devlet zevatının meftun bulunduğu yönünde tespitlerimiz var. Tarihte kayıp olan şahısların bulunması adına bize fayda sağlayacaktır. Restorasyonu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Haziresinde düzenlemeler yapılacak. İnsanların kayıklara bindikleri güzel bir alana dönüştüreceğiz. İçerisinde kütüphanesinin olduğu, kitap kafelerin olduğu bir yer haline getirip Edirne'mize kazandıracağız."

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

Evliya Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin restorasyonu, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek başlatıldı.