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Edirne'de Mevlevi Sema Mukabelesi Düzenlendi

Edirne'de Mevlevi Sema Mukabelesi Düzenlendi
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Edirne'de, Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mevlevi Sema Mukabelesi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde icra edilen etkinlikte, Edirne Valiliği Semazen Topluluğu performans sergiledi.

Edirne'de, Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü kapsamında Mevlevi Sema Mukabelesi gerçekleşti.

Valiliğin ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Acemaşiran Mevlevi Mukabele-i Şerif'i" Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sunuldu.

Sabahattin Harma ve Yıldıray Öztürk'ün yönetiminde, Edirne Valiliği Semazen Topluluğu tarafından icra edilen Mevlevi Mukabelesi, postnişin Semih Varan tarafından sahneye taşındı.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da ekinliğe destek verdi.

Sema mukabelesinin sunulduğu yaklaşık 2 saat süren etkinlik izleyenlerden ilgi gördü.

Vali Yunus Sezer, etkinlik yönetmeni Harma'yı tebrik ederek çiçek verdi.

Etkinliğe, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
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