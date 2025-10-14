Edirne'de 'Karadeniz'den Balkanlar'a' Konseri Düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte " Karadeniz'den Balkanlar'a Karadeniz ve Rumeli Türküleri" konseri düzenleyecek.

Sanat yönetmenliğini Özge Altıntaş'ın yapacağı konser, 16 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Vakıf Katılım'ın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.

Karadeniz yöresi ve Balkanlar'dan seçme türkülerin seslendirileceği konser, iki topluluğun ortak projesinin ilk ayağını oluşturuyor.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki topluluğun güzel bir projeyle bir araya geleceğini belirtti.

Projenin ilk ayağının Edirne'de sonraki konserin de Samsun'da gerçekleşeceğini ifade eden Ercan, "Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile düzenlediğimiz bu konserin ilk bölümü Edirne'de yapılacak. Mayıs ayında ise Samsun'da 'Balkanlar'dan Karadeniz'e' temasıyla ikinci konserimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Ercan, Edirne'deki konserin Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Koro Şefi Özge Altıntaş yönetiminde, Samsun'daki konserin ise Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.