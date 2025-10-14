Haberler

Edirne'de 'Karadeniz'den Balkanlar'a' Konseri Düzenleniyor

Edirne'de 'Karadeniz'den Balkanlar'a' Konseri Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği konserde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bir araya geliyor. Konser, 16 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte " Karadeniz'den Balkanlar'a Karadeniz ve Rumeli Türküleri" konseri düzenleyecek.

Sanat yönetmenliğini Özge Altıntaş'ın yapacağı konser, 16 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Vakıf Katılım'ın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.

Karadeniz yöresi ve Balkanlar'dan seçme türkülerin seslendirileceği konser, iki topluluğun ortak projesinin ilk ayağını oluşturuyor.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki topluluğun güzel bir projeyle bir araya geleceğini belirtti.

Projenin ilk ayağının Edirne'de sonraki konserin de Samsun'da gerçekleşeceğini ifade eden Ercan, "Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile düzenlediğimiz bu konserin ilk bölümü Edirne'de yapılacak. Mayıs ayında ise Samsun'da 'Balkanlar'dan Karadeniz'e' temasıyla ikinci konserimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Ercan, Edirne'deki konserin Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Koro Şefi Özge Altıntaş yönetiminde, Samsun'daki konserin ise Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.