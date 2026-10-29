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Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılı konserinde Balkan Senfoni Orkestrası sahne aldı

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Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılı konserinde Balkan Senfoni Orkestrası sahne aldı
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Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için düzenlenen konserde Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne aldı. Şef Tanju Araboğlu'nun yönettiği orkestra, solistlerin eşliğinde eserler seslendirdi; dinleyiciler bayrak salladı.

Trakya Üniversitesi'nde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Balkan Senfoni Orkestrası ve Gençlik Korosu sahne aldı.

Şef Tanju Araboğlu'nun yönettiği orkestra, "Telli Turna", "Kostak Ali Zeybeği", "Bozkırın Sesi", "Yemen Türküsü", "İzmir'in Kavakları", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Manastırın Ortasında", "Parla" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Marşı"nı seslendirdi.

Orkestraya Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu solistleri Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Bahçe ve Halil Erseven eşlik etti.

Dinleyiciler, eserlere eşlik ederek ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, şef ve solistlere çiçek verdi, sanatçılara teşekkür etti.

Konseri, Edirne Vali Vekili Önder Coşğun, Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alican Gümüş, kurum müdürleri, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Balkanlar'dan misafirler, akademisyenler ve öğrenciler dinledi.

Kaynak: AA
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