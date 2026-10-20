Ebru sanatçısı Mehmet Kotan, Oltu taşı tozu ve Karayazı lalesini ebruda buluşturdu

Erzurum'un Oltu taşı tozu ve Karayazı lalesi figürü ebru eserlerinde buluşuyor. Ebru sanatçısı Mehmet Kotan, kentin iki güzel değerini ebru sanatında kullanarak ortaya enfes eserler çıkardı.

20 yıla yakın zamandır ebru sanatı ile ilgilenen ve binlerce eser ortaya çıkaran sanatçı Mehmet Kotan, Erzurum'a has değerleri sanatının içinde buluşturmak için harekete geçti. Atölyeye çevirdiği iş yerinin bir bölümünde işlerinden arta kalan zamanlarında ebru sanatını icra eden Mehmet Kotan, önce Oltu taşı tozunu sanatında kullandı. Daha sonra da Karayazı lalesi figürünü değerlendirdi.

" Erzurum'un iki güzelliğini ebruda buluşturduk"

Takı, süs eşyası ve tespih yapımında kullanılan Oltu taşının tozunu, çeşitli işlemlerden geçirip boya haline getirdikten sonra ebru sanatıyla kağıda nakşettiğini ifade eden Mehmet Kotan, "20 yıla yakındır ebru sanatı ile uğraşıyorum. 20 yıl önce bir hevesle başlayan şey bir atölye olarak devam ediyor. 15 yıldır da kendi atölyemde çalışıyorum Ebru sanatı kadim bir sanattır. Artık UNESCO'da miras olarak yani somut olmayan miras olarak kabul edilmiş bir sanattır. Öteden beri, yüzyıllardır yaşayan bir sanat. Erzurum'un da değerleri var. Ben ebru yapıyorum, çeşitli renklerde kullanıyorum, her türlü figürde çalışabiliyoruz ama burada önemli olan Erzurum'da bir sanatçı olmak, Erzurum'un değerleriyle çalışmak. Benim aklıma da öyle geldi. Zaten aslen Oltuluyum" diye konuştu.

"Bilinenin aksine kahverengi renkte"

Oltu taşının siyah olarak bilindiğini ancak ebru sanatı teknesine düşüp kağıda çıktıktan sonra kahverengi tonlarının ortaya çıktığının görüldüğünü hatırlatan Kotan, "Oltu taşının da, tozuyla, ezerek, ilk önce el taşıyla, mermerde, andan sonra belli işlemlerden geçirerek boya elde ettik ve ebru sanatına bir miras olarak kazandırdık. Daha sonra da Erzurum'un endemik çiçeklerinden olan yani Türkiye'de 43 tane var. Bunların 20 tanesi endemik bir tanesi de sadece bizim Erzurum'da Karayazı ilçemizde var. Yani 1000 ile 3 bin rakım arasında yetişen bir çiçek bu. Bunu da çalışmak istedim. Bu da Erzurum'un bir değeri. Köklü bir sanatın içerisinde Erzurum ismiyle yaşasın istedim. Evet, çiçek her türlü çalışıyoruz, papatyalar, karanfiller, güller, hepsini çalışıyoruz ama Karayazı lalesi Erzurum'un lalesi. O yüzden iki güzeli bu sanatın içerisinde buluşturmuş olduk" dedi.

"Ustalarda artık Oltu taşı tozu kullanıyor"

Oltu taşının aksesuar yapılırken ortaya çıkan tozunu mermerler arasında ezip bazı karışımlar yaparak boya haline getirdiğini ve akabinde de ebru sanatında kullandığını aktaran Kotan, "Oltu taşı ile ilgili güzel şeyler alıyoruz. Oltu taşını kendim çalışmakla birlikte, sanatçı arkadaşlarımdan Çorlu'da Atilla Can'a gönderdim. O da çalıştı, Bursa'da Bekir Özüç çalıştı. Bunun teknelerde artık çalışılabilir olduğu kanıtlandı. Ebru sanatının içerisine girdi yeni bir malzeme olarak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı